Θεσσαλονίκη: 14 χτυπήματα από κατσαβίδι είχε στο πρόσωπο ο 67χρονος που δολοφόνησε ο γιος του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φρικτή δολοφονία του 67χρονου στο Τριάδι της Θεσσαλονίκης από τον 30χρονο γιο του, καθώς οι ιατροδικαστές εντόπισαν περισσότερα από 14 χτυπήματα στο πρόσωπο του θύματος, τα οποία προκλήθηκαν με κατσαβίδι και μαχαίρι.

Ο ηλικιωμένος είχε βρεθεί νεκρός την Κυριακή 24 Μαΐου μέσα στο σπίτι του, ενώ λίγο αργότερα συνελήφθη ως βασικός ύποπτος ο 30χρονος γιος του.

Σύμφωνα με το thestival.gr, πηγές με γνώση της έρευνας σημειώνουν ότι ο 30χρονος φέρεται αρχικά να χτύπησε τον πατέρα του με ένα βαρύ αντικείμενο, πιθανότατα ένα σκαμπό, πριν του καταφέρει τα αλλεπάλληλα χτυπήματα στο πρόσωπο με κατσαβίδι και μαχαίρι.

Ο δράστης, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει, οδηγήθηκε τη Δευτέρα στον Εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και πως δεν έχει καθαρή εικόνα των όσων συνέβησαν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν στο υπόγειο και έβλεπε τηλεόραση. Του επιτέθηκα με ένα κατσαβίδι και έναν σουγιά. Δεν θυμάμαι γιατί είχα πάρει ναρκωτικά χάπια».

Υπενθυμίζεται πως ο 30χρονος είχε αποκαλύψει το έγκλημα στην αδελφή του, η οποία ήταν και το πρόσωπο που εντόπισε πρώτη τον 67χρονο μέσα σε λίμνη αίματος στο υπόγειο της κατοικίας όπου ζούσαν μαζί.