Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω τρία άτομα που έσκαβαν σε αρχαιολογικό χώρο

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησε η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με την κατηγορία συστηματικών παράνομων αρχαιολογικών ερευνών και λαθρανασκαφών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σε βάρος των δύο ημεδαπών ηλικίας 63 και 30 ετών και ενός αλλοδαπού 60 ετών σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς κατ' εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Έσκαβαν σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους

Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από αστυνομικούς του Γραφείου Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διενέργεια συστηματικών παράνομων αρχαιολογικών ερευνών τόσο εντός, όσο και εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, με σκοπό την ανεύρεση και παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, ο 63χρονος και ο 30χρονος αναλάμβαναν τον εντοπισμό περιοχών με αρχαιολογικό ενδιαφέρον ενώ ο 63χρονος αξιοποιώντας ειδικές γνώσεις και αυτοσχέδια όργανα διασκόπησης υπεδάφους, αποφάσιζε για την πραγματοποίηση των λαθρανασκαφών. Για τη μετάβασή τους σε δυσπρόσιτες περιοχές χρησιμοποιούσαν όχημα τύπου τζιπ, ενώ οι λαθρανασκαφές πραγματοποιούνταν και από τους τρεις με τη χρήση εξοπλισμού, όπως φτυάρι, αξίνα και μεταλλικούς λοστούς.

ΑΠΕ

Οι σύλληψή τους έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής όταν αστυνομικοί μετέβησαν σε αγροτική περιοχή εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου πλησίον οικισμού της Θεσσαλονίκης όπου διαπιστώθηκε να διενεργούν παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και να έχουν προβεί σε διάνοιξη οπής στο έδαφος.

ΑΠΕ

Στη συνέχεια, συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο, σε οικίες των κατηγορουμένων όπως και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλεία πρόσφορα για ανασκαφές - φτυάρι, αξίνα και δύο μεταλλικοί λοστοί- κυνηγετική καραμπίνα με πενήντα φυσίγγια και μαχαίρι, αυτοσχέδιες ξύλινες και μεταλλικές ράβδοι διασκόπησης υπεδάφους, φακός κεφαλής, φακός, καλώδια, ζεύγος προστατευτικών γυαλιών εργασίας και βιβλίο ραβδοσκοπίας.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή τους σε τρεις περιπτώσεις παράνομων αρχαιολογικών ερευνών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ ο εξοπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς με έδρα τη Θεσσαλονίκη.