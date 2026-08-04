Θλίψη στο UFC: Πέθανε στον ύπνο του ο Άλαν Νασιμέντο στα 34 του

Στο πένθος βυθίστηκε ο κόσμος των μικτών πολεμικών τεχνών μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Άλαν Νασιμέντο. Ο Βραζιλιάνος flyweight του UFC έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, προκαλώντας σοκ στην παγκόσμια κοινότητα των ΜΜΑ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του UFC, ο Νασιμέντο υπέστη πιθανότατα ανακοπή καρδιάς ενώ κοιμόταν. Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών και τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

This morning, Monday, August 3rd, our beloved flyweight fighter, Allan Nascimento, was found unresponsive after suffering an apparent heart attack in his sleep. Despite the efforts of the responding medical team, he was pronounced deceased at the scene.



Our thoughts and deepest… pic.twitter.com/vlaBaBOyJr — UFC (@ufc) August 3, 2026

Ο 34χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον χώρο, τόσο για την αγωνιστική του πορεία όσο και για τον χαρακτήρα του. Στην επαγγελματική του καριέρα κατέγραψε ρεκόρ 22 νικών και 7 ηττών, ενώ βρισκόταν πάντα στο πλευρό των συναθλητών του, στηρίζοντάς τους σε κάθε αγωνιστική πρόκληση.

Ιδιαίτερα στενή ήταν και η σχέση του με τον πρωταθλητή του UFC, Τσαρλς Ολιβέιρα, με τον οποίο συνδεόταν με βαθιά φιλία.

Στην ανακοίνωσή του, το UFC ανέφερε

«Το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου ο αγαπητός μας flyweight μαχητής, Άλαν Νασιμέντο, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί πιθανότατα ανακοπή κατά τη διάρκεια του ύπνου του.

Παρά τις προσπάθειες της ιατρικής ομάδας που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στρέφονται στην οικογένεια, τους φίλους, τους συναθλητές και τα αγαπημένα πρόσωπα του Άλαν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.»