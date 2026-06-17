Θοδωρής Μαραντίνης: «Είμαι ανοιχτός για φλερτ, αλλά το κεφάλαιο γαμπρός έχει κλείσει»

Ο Θοδωρής Μαραντίνης έχει αποφασίσει να φτιάξει και πάλι τα προσωπικά του, όμως ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να τον ξαναδούμε να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας!

«Χαίρομαι γιατί έχω καταφέρει να διατηρήσω μια παιδικότητα, σε κάποια σημεία μου έχει βγει σε καλό, σε κάποια όχι, έτσι κι αλλιώς στα 49 μπαίνω, δεν κρύβομαι! Η καρδιά και η ψυχή είναι στα 20, στα 30, το σώμα καμιά φορά ξεχνιέται και μένει πίσω», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

«Είμαι ανοιχτός στη συντροφικότητα»

«Είμαι ευλογημένος γιατί επαγγελματικά έχω καταφέρει περισσότερα από όσα ήλπιζα, χωρίς να σημαίνει ότι σταματάω γιατί είμαι ανήσυχο πνεύμα. Η μουσική είναι μες στη ζωή μου, είναι η ψυχοθεραπεία μου και θα συνεχίσω να το κάνω.

Από και πέρα αρχίζουν και μπαίνουν και κάποια πιο προσωπικά πράγματα μπροστά που έχουν να κάνουν με τα παιδιά μου, με δικές μου προσωπικές στιγμές και ανάγκες που σιγά - σιγά θα βγουν κι αυτές μπροστά. Το μόνο κομμάτι που είναι ανοιχτό είναι αυτό της συντροφικότητας και της αγάπης, του γαμπρού έχει κλείσει. Είμαι ανοιχτός στο φλερτ, είναι στην ανθρώπινη φύση. Καλοκαιριάζει κιόλας…»