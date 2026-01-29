Θρήνος στην Αλεξανδρούπολη από τον θάνατο 5χρονου - Πληροφορίες ότι είχε συμπτώματα ίωσης

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Αλεξανδρούπολη, καθώς έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ένα πεντάχρονο παιδία, που τις τελευταίες μέρες είχε εμφανίσει συμπτώματα ίωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταφέρει το e-evros.gr και με βάση όσα είπαν οι γονείς του 5χρονου που το μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου, περνούσε κάποια ίωση τις τελευταίες ημέρες. Όταν πλέον το παιδί έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του, πήγαν στο νοσοκομείο όπου γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να το σώσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού ήταν ήδη νεκρό.



Δεν έγιναν γνωστές οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις για τα αίτια θανάτου, αλλά σήμερα αναμένονταν το πόρισμα από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου μεταφέρθηκε το νεκρό παιδί, για να γίνει νεκροψία/νεκροτομή. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ούτε ο ιατροδικαστής της Αλεξανδρούπολης προσδιόρισε την αιτία θανάτου και έτσι στάλθηκαν ιστολογικά δείγματα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις.

Η είδηση διαδόθηκε αμέσως στο Διδυμότειχο και σκόρπισε θλίψη στην πόλη, αφού οι γονείς του παιδιού ήταν γνωστοί στην τοπική κοινωνία.