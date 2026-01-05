Τι αλλάζει στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αργολίδας λόγω αγροτικών μπλόκων

Τροποποιήσεις στη λειτουργία των δρομολογίων του ανακοίνωσε το ΚΤΕΛ Αργολίδας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στο οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αργολίδας κινούνται προσωρινά μέσω εναλλακτικών διαδρομών, γεγονός που επιφέρει αλλαγές στις στάσεις επιβίβασης και σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικά δρομολόγια.

