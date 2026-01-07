Η Αργολίδα «τρέχει» για την Αλληλεγγύη και στοχεύει σε ρεκόρ συμμετοχών

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο δρομικό γεγονός του χειμώνα στην Πελοπόννησο έχει ξεκινήσει. Ο 24ος Δρόμος Αργολικού Κόλπου, τιμώντας τη μνήμη του εμπνευστή του, «Παναγιώτη Παπαβασιλείου», ετοιμάζεται να υποδεχθεί εκατοντάδες δρομείς, αναδεικνύοντας την Αργολίδα ως κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού.

Με το πρόγραμμα «Στηρίζω», η φετινή διοργάνωση ξεπερνά τα στενά όρια του αθλητισμού και μετατρέπεται σε πλατφόρμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης, βάζοντας στο επίκεντρο τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα για τον Αργολικό δρόμο, που διοργανώνουν ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων & Δρομέων Αργολίδας και ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αργολίδας.