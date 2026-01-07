Σχολικές αναμνήσεις γίνονται ψηφιακό αρχείο στο 1ο Δημοτικό Ναυπλίου

Μια ξεχωριστή εκπαιδευτική και πολιτιστική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου «Ευγενία Βρονταμίτη Ιατρού», με στόχο τη δημιουργία ενός ψηφιακού βιβλίου μνήμης, αφιερωμένου στις ιστορίες και τις αναμνήσεις παλαιών μαθητών του σχολείου.

Με αφορμή την ονοματοδοσία του σχολείου, η σχολική κοινότητα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όσες και όσους φοίτησαν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου, ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου, να μοιραστούν μια προσωπική μαθητική εμπειρία: μια εικόνα από την τάξη, το προαύλιο, έναν δάσκαλο ή μια στιγμή που έμεινε ζωντανή στη μνήμη τους.

Διαβάστε περισσότερα για το ψηφιακό βιβλίο μνήμης που ευελπιστούν να αποτελέσει μια διαχρονική παρακαταθήκη, ενισχύοντας τον δεσμό των παλαιών μαθητών με το σχολείο και αναδεικνύοντας τη σημασία της εκπαιδευτικής μνήμης στην τοπική κοινωνία.