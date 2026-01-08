Ισχυροί άνεμοι «έσπασαν» βουκαμβίλια στο Παλιό Ναύπλιο

Ένα ακόμη περιστατικό που καταδεικνύει τη δύναμη των καιρικών φαινομένων σημειώθηκε στο Παλιό Ναύπλιο, όταν μεγάλη βουκαμβίλια έσπασε και κατέρρευσε στον Μεγάλο Δρόμο, πιθανότατα τις πρώτες πρωινές ώρες, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη βουκαμβίλια, όπως και πολλές άλλες στα στενά του Ναυπλίου, αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της εικόνας της παλιάς πόλης και συμβάλλει καθοριστικά στη γραφική αισθητική των σοκακιών. Ωστόσο, το βάρος του φυτού σε συνδυασμό με τον δυνατό αέρα αποδείχθηκαν καθοριστικά, με αποτέλεσμα να σπάσει και να καταλήξει στον πεζόδρομο.

