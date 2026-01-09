Στρατηγικός σχεδιασμός για την τουριστική προβολή του 2026 στην Πελοπόννησο

Με θετικό πρόσημο και σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση για το 2026 της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά την οποία τέθηκαν οι βάσεις για μια ακόμη χρονιά αυξημένων παρεμβάσεων και στοχευμένων πολιτικών.

Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη και Πρόεδρος της Επιτροπής, Χρήστος Λαμπρόπουλος, η νέα χρονιά ξεκινά με ευχές για υγεία και δημιουργικότητα, αλλά και με υψηλότερους στόχους αποτελεσματικότητας: «Το 2025 ήταν μια χρονιά έντονης προσπάθειας και καλών αποτελεσμάτων. Το 2026 θέλουμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι, ακόμη πιο αποτελεσματικοί για όλους τους Πελοποννήσιους».

