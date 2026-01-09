Ποδαρικό με «baby boom» στην Αργολίδα: Στο Νοσοκομείο Άργους ο πρώτος μπέμπης του 2026

Με τον πιο αισιόδοξο τρόπο και το κλάμα τεσσάρων νεογέννητων ξεκίνησε η νέα χρονιά για την Αργολίδα. Η έλευση του 2026 έφερε χαμόγελα ελπίδας, καθώς η Μαιευτική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Άργους υποδέχθηκε τα πρώτα της μέλη, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι νέες μητέρες της περιοχής στις δημόσιες δομές υγείας.

Ο πρώτος «μπέμπης» του 2026 στην Αργολίδα γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό, λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου. Πρόκειται για ένα υγιέστατο αγοράκι, με καταγωγή από το Ναύπλιο, το οποίο έκανε το καλύτερο «ποδαρικό» για την οικογένειά του αλλά και για το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Διαβάστε περισσότερα για την μαιευτική κλινική Άργους, που εμπιστεύτηκαν πάνω από 300 μητέρες, για να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους την περασμένη χρονιά.