Η αρκούδα–σύμβολο αγάπης για τα 90 χρόνια της Ιωάννας Παπαντωνίου

Με ένα δώρο βαθύτατου συμβολισμού, την υιοθεσία μιας πολικής αρκούδας μέσω του WWF, το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου τίμησε τη σπουδαία ιδρύτριά του, Ιωάννα Παπαντωνίου, με αφορμή τη γιορτή και τα 90 χρόνια ζωής της.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτέλεσε απλώς μια συγκινητική χειρονομία, αλλά ένα ηχηρό μήνυμα σεβασμού προς το περιβάλλον, τις αξίες και τα ιδανικά που η Ιωάννα Παπαντωνίου υπηρέτησε σε όλη της τη ζωή, συνδέοντας τον Ελληνικό Πολιτισμό με την ευθύνη απέναντι στη φύση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο, σε κλίμα συγκίνησης και αναγνώρισης, αναδεικνύοντας το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου ως έναν ζωντανό οργανισμό πολιτισμού που συνεχίζει να εμπνέει και να εξελίσσεται.

Διαβάστε περισσότερα για την εκδήλωση, όπου παράλληλα τιμήθηκαν τα τρία χρόνια από την ανάληψη της προεδρίας του ΙΒΠ από την κυρία Γεωργία Κρητικού-Σαμαρά.