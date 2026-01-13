Απόγνωση στην Αργολίδα για την κλημεντίνη – «Εκτός ΕΛΓΑ» οι ζημιές

Σε απόγνωση βρίσκονται οι καλλιεργητές εσπεριδοειδών και συγκεκριμένα κλημεντίνης στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, καθώς βλέπουν τους κόπους μιας χρονιάς να χάνονται λόγω των καιρικών συνθηκών, χωρίς όμως να υπάρχει -προς το παρόν- διασφαλισμένη αποζημίωση για το σύνολο της καταστροφής που υπέστησαν τα μανταρίνια. Το πρόβλημα εστιάζεται στις έντονες βροχοπτώσεις του Δεκεμβρίου, οι οποίες προκάλεσαν το φαινόμενο του «φουσκώματος» των καρπών και τη ραγδαία εξάπλωση της μονίλιας, καθιστώντας το προϊόν μη εμπορεύσιμο. Ωστόσο, η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχετική ερώτηση, επιβεβαιώνει το «ασφαλιστικό κενό» που αφήνει τους παραγωγούς εκτεθειμένους.

Διαβάστε περισσότερα για την επίσημη απάντηση του ΕΛΓΑ, σχετικά με τις αποζημιώσεις.