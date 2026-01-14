Τρίπολη: Τρόμος με τις αγέλες αδέσποτων μετά την «επανένταξη»

Εικόνες ντροπής αλλά και έντονου κινδύνου καταγράφονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στο οδικό δίκτυο της Αρκαδίας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και των φιλοζωικών οργανώσεων.

Αιτία της αντιπαράθεσης είναι η αιφνίδια εμφάνιση μεγάλων αγελών σκύλων σε κεντρικά σημεία της πόλης, σε χωριά, αλλά κυρίως κατά μήκος του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, όπως αποδεικνύεται και από το φωτογραφικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας.

Διαβάστε περισσότερα για την μεγάλη ομάδα σκύλων που έχει καταλάβει το έρεισμα επαρχιακού δρόμου, ελάχιστα εκατοστά από την ταχεία κυκλοφορία των οχημάτων, σύμφωνα με καταγγελία του Φιλοζωικού Σωματείου Αρκαδίας.