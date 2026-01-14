Ερμιόνη: Άλλαξαν όψη τα σοκάκια στα Μανδράκια

Ολοκληρώθηκε το έργο επισκευής και αποκατάστασης τμήματος του πλακόστρωτου στην περιοχή «Μανδράκια» (παλιό ταχυδρομείο) και περιοχή «Λιμάνι» της Ερμιόνης.

Ειδικότερα, το έργο αφορούσε την επισκευή πλακοστρώσεων επιφάνειας συνολικού εμβαδού 960 τ.μ. (500 τ.μ. στην περιοχή «Μανδράκια» και 460 τ.μ. στην περιοχή «Λιμάνι» Ερμιόνης) και υλοποιήθηκε με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της αισθητικής των δημοτικών οδών σε σημεία αυξημένης καθημερινής χρήσης από κατοίκους και επισκέπτες.

