Peloponnese Wine Festival 2026: Η Πελοπόννησος σερβίρει το μέλλον του ελληνικού κρασιού στην Αθήνα

Το Peloponnese Wine Festival, ο καθιερωμένος πλέον ετήσιος θεσμός για την αθηναϊκή οινική κοινότητα, επιστρέφει την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 στην Αίγλη Ζαππείου, από τις 13:00 έως τις 21:00. Οι «προβολείς» στρέφονται στους δυναμικούς παραγωγούς της Πελοποννήσου, στις ιστορικές ζώνες της και στα κρασιά που εκφράζουν τον μεγαλύτερο και πιο εμβληματικό αμπελώνα της Ελλάδας.

Σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ, η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει 55 οινοποιεία, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά την ποικιλομορφία, τη σύγχρονη οινοποιητική ταυτότητα και την αστείρευτη δυναμική της Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα για την φετινή θεματική ενότητα που εστιάζει σε μια επιμελημένη επιλογή κρασιών, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Πελοποννήσου και στο πιο προσιτό κομμάτι της αγοράς.