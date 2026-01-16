Ελλάδα Πελοπόννησος

Όταν η είδηση έχει πρόσωπο: Η συγκινητική βραδιά για τον Γιάννη Γαλανόπουλο στο Ναύπλιο

Μια κατάμεστη αίθουσα στη Βιβλιοθήκη «Ο Παλαμήδης» έγινε το σκηνικό για μια αναδρομή στην ιστορία της ενημέρωσης στην Αργολίδα.

Στη Βιβλιοθήκη Ναυπλίου, η είδηση δεν ήταν το «θέμα» της ημέρας, αλλά η ίδια η δημοσιογραφία. Η παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Γαλανόπουλου «Με την πένα και το μικρόφωνο – 40 χρόνια στα ΜΜΕ» (εκδόσεις Κούρος) συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, θυμίζοντας σε όλους μας ότι οι άνθρωποι που κατέγραψαν την ιστορία του τόπου μας, αποτελούν πλέον μέρος της.
Η αίθουσα αποδείχθηκε μικρή για να χωρέσει όσους θέλησαν να τιμήσουν τον Γιάννη Γαλανόπουλο.

Διαβάστε περισσότερα για την εκδήλωση που επικεντρώθηκε στο αν ο Τύπος στην Περιφέρεια διαμόρφωσε την τοπική κοινωνία ή αν, σε κάποιες περιπτώσεις, την κολάκευε για την κυκλοφορία.

