Όταν η είδηση έχει πρόσωπο: Η συγκινητική βραδιά για τον Γιάννη Γαλανόπουλο στο Ναύπλιο

Στη Βιβλιοθήκη Ναυπλίου, η είδηση δεν ήταν το «θέμα» της ημέρας, αλλά η ίδια η δημοσιογραφία. Η παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Γαλανόπουλου «Με την πένα και το μικρόφωνο – 40 χρόνια στα ΜΜΕ» (εκδόσεις Κούρος) συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, θυμίζοντας σε όλους μας ότι οι άνθρωποι που κατέγραψαν την ιστορία του τόπου μας, αποτελούν πλέον μέρος της.

Η αίθουσα αποδείχθηκε μικρή για να χωρέσει όσους θέλησαν να τιμήσουν τον Γιάννη Γαλανόπουλο.

Διαβάστε περισσότερα για την εκδήλωση που επικεντρώθηκε στο αν ο Τύπος στην Περιφέρεια διαμόρφωσε την τοπική κοινωνία ή αν, σε κάποιες περιπτώσεις, την κολάκευε για την κυκλοφορία.