Στο ΚΑΣ η τύχη της Μονής Ταλαντίου στο Αραχναίο

Κρίσιμη θεωρείται η συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, στις 14:00, στο κτήριο του Υπουργείου Πολιτισμού (οδός Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα), καθώς στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης της Παλαιάς Μονής Ταλαντίου (Μετόχι) στο Αραχναίο (Χέλι) του Δήμου Ναυπλιέων, στην Π.Ε. Αργολίδας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Γεώργιου Διδασκάλου, Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟ, με εισηγητή τον Θ. Βλαχούλη, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία το ιστορικό μνημείο βρίσκεται σε οριακό σημείο, αντιμετωπίζοντας άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης.

