Πελοπόννησος: Παρατείνεται η θητεία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, παρατείνεται η θητεία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη, καθώς και των χωρικών και θεματικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η παράταση ισχύει από τις 9 Ιανουαρίου 2026 και εκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το σκεπτικό της νέας απόφασης.

