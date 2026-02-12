Τι δεν θα δείτε ποτέ στην γκαρνταρόμπα ενός πλούσιου

Ένας στυλίστας πλουσίων ανθρώπων στη Νέα Υόρκη περιέγραψε τα τον τρόπο που επιλέγει τις εμφανίσεις πελατών του – από τις επαγγελματικές έως και τις πολυτελείς τους διακοπές σε εξωτικά νησιά. Όπως λέει, παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός που διαθέτουν για την γκαρνταρόμπα τους ποικίλει, υπάρχουν κάποια πράγματα που δε βρίσκει ποτέ μέσα στην ντουλάπα τους.

Δεν ασχολούνται με φθηνά ρούχα

Παρά το γεγονός ότι ακόμα και οι πιο καλοντυμένοι άνθρωποι συχνά επιλέγουν κομμάτια από φθηνές αλυσίδες ρούχων, κοσμώντας τα ακριβά αξεσουάρ, οι πλούσιοι δεν το κάνουν ποτέ. Ο λόγος είναι κάτι που αντανακλάται και σε μία παλιά ελληνική παροιμία: «η φθήνια τρώει τον παρά». Όπως υποστηρίζει, οι πλούσιοι επιλέγουν ρούχα με ακριβά υφάσματα που θα κρατήσουν αρκετά χρόνια. Δεν έχει νόημα να αγοράσεις ένα πουλόβερ για 10 ευρώ, αν είναι να διαλυθεί μετά από μερικά πλυσίματα.

Σπανίως βλέπεις ρούχα που να έχουν ακόμα τις ετικέτες τους

Κάτι που δεν κάνουν σχεδόν ποτέ οι πλούσιοι πελάτες είναι να ψωνίζουν παρορμητικά. Σπανίως, θα δουν κάτι σε μία βιτρίνα και θα μπουν να το αγοράσουν. Αντιθέτως, σκέφτονται τι τους περιμένει τους επόμενους μήνες και τι ρούχα θα χρειαστούν, όπως για παράδειγμα ένα τζιν για το φθινόπωρο ή ένα μπουφάν για ένα επόμενο ταξίδι. Αν βρουν κάτι σε έκπτωση, ακόμα καλύτερα, αλλά ποτέ δεν ψωνίζουν κάτι απλά και μόνο επειδή θα το βρουν με έκπτωση.

Γι’ αυτούς τα ψώνια είναι πρακτικά και στρατηγικά. Ποτέ δεν αγοράζουν ένα ντύσιμο για έναν τρόπο ζωής που φαντάζονται, αλλά δεν κάνουν ποτέ. Και αυτό είναι ένα μάθημα για όλους: να ξέρεις τι ακριβώς χρειάζεσαι πριν πας για ψώνια και να έχεις μία ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα φορέσεις ένα κομμάτι πριν επιστρέψεις στο σπίτι.

Ποτέ δεν αγοράζουν πανάκριβα T-shirt

Πολλές μάρκες πουλάνε T-shirt που κοστίζουν εκατοντάδες ευρώ και γίνονται μόδα για ένα διάστημα. Ένας πλούσιος «δεν πέφτει ποτέ σε αυτή την παγίδα». Συχνά μπορεί να συνδυάσουν ένα πανάκριβο δερμάτινο μπουφάν με ένα T-shirt, αλλά το μπλουζάκι θα είναι ένα απλό Gap και όχι κάτι πανάκριβο με στάμπα.

Τα ρούχα που δεν φορούν πια έχουν εξαφανιστεί από την ντουλάπα τους

Ακόμα και αν διαθέτουν άφθονο χώρο στην ντουλάπα τους, οι πελάτες αυτοί ξεφορτώνονται αμέσως τα ρούχα που δε φοράνε. Πολύ σπάνια θα δεις στην ντουλάπα τους ένα μπλουζάκι ή ένα τζιν που έχουν να φορέσουν μία δεκαετία, επειδή έχει φθαρεί ή επειδή πλέον δεν τους κάνει. Αντιθέτως, βλέπεις μόνο τα κομμάτια, τα οποία φορούν ακόμα ακόμα και αν είναι πιο παλιά.

Πολύ δύσκολα θα βρεις φθαρμένο ρούχο

Τέλος, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να βρεις στην ντουλάπα τους ένα ρούχο που έχει φθαρεί ή που δεν τους ταιριάζει. Οι πλούσιοι πελάτες έχουν στη διάθεσή τους ανθρώπους που φροντίζουν τα αγαπημένα τους κομμάτια.

Έχουν ένα ράφτη που θα προσαρμόσει ένα παντελόνι και ένα τσαγκάρη που θα φροντίσει τα αγαπημένα τους παπούτσια να παραμένουν σε καλή κατάσταση. Το βασικό είναι ότι αυτοί οι πελάτες αγαπούν τις επενδύσεις. Και τα καλά ρούχα είναι ένα είδος επένδυσης, ειδικά αν η δουλειά κάποιου απαιτεί ένα συγκεκριμένο τρόπο ντυσίματος.