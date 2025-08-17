Τι «κρύβει» το αίμα των νέων και το δέρμα τους δεν γερνάει - Επιστήμονες εξηγούν

Η ιδέα της λήψης αίματος από τους νέους για την αναζωογόνηση των ηλικιωμένων τραβάει ολοένα και περισσότερο την προσοχή των επιστημόνων.

Ένα ειδικό τρισδιάστατο μοντέλο ανθρώπινου δέρματος δημιουργήθηκε στο εργαστήριο από ερευνητές, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του sciencealert.com, οι οποίοι στη συνέχεια εξέτασαν τις επιδράσεις του αίματος νεαρών στα κύτταρα του δέρματος. Από μόνος του, ο ορός δεν είχε καμία επίδραση, αλλά όταν προστέθηκαν κύτταρα μυελού των οστών στο πείραμα, ανιχνεύθηκαν σήματα αντιγήρανσης στο δέρμα.

«Τεράστιες οι δυνατότητες της έρευνας»

Φαίνεται ότι ο ορός αίματος νεαρών οστών αλληλεπιδρά με τα κύτταρα του μυελού των οστών με συγκεκριμένους τρόπους για να επαναφέρει τον... χρόνο στα κύτταρα του δέρματος. Η μελέτη διεξήχθη από επιστήμονες της Beiersdorf AG, μιας εταιρείας περιποίησης δέρματος στη Γερμανία, οι οποίοι λένε ότι τα ευρήματά τους έχουν τεράστιες δυνατότητες να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς αντιγήρανσης.

«Το δέρμα, ως το μεγαλύτερο όργανό μας, είναι ένας πολύτιμος ιστός για τη διερεύνηση της γήρανσης, καθώς τα πρώτα σημάδια γήρανσης είναι ως επί το πλείστον ορατά και αυτό αντανακλά τη συνολική ανθρώπινη υγεία», γράφουν οι ερευνητές στη δημοσιευμένη εργασία τους.

Aging



Οι ερευνητές μέτρησαν τη μεθυλίωση του DNA και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων για να εκτιμήσουν τη βιολογική ηλικία του δερματικού ιστού, όταν υποβλήθηκαν σε θεραπεία είτε με νεαρό είτε με ηλικιωμένο ανθρώπινο ορό και κύτταρα μυελού των οστών. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο νεαρός ορός φάνηκε να μειώνει τη βιολογική ηλικία του δέρματος.

Άλλοι βιοδείκτες πιο νεανικού δέρματος περιελάμβαναν την αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα και την κυτταρική διαίρεση.

Κλειδί 55 πρωτεΐνες για την κατανόηση του πειράματος

Περαιτέρω ανάλυση εντόπισε 55 διαφορετικές πρωτεΐνες που παράγονταν από τον μυελό των οστών σε απόκριση στο νεανικό αίμα, επτά από τις οποίες είναι γνωστό ότι συνδέονται με διαδικασίες σημαντικές για το νεανικό δέρμα, όπως η ανανέωση των κυττάρων και η παραγωγή κολλαγόνου.

Αυτές οι πρωτεΐνες θα μπορούσαν να είναι το κλειδί για την κατανόηση των επιδράσεων του νεανικού αίματος και του μυελού των οστών, αν και υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει. Οι ερευνητές πρέπει να το δοκιμάσουν αυτό σε ζωντανούς ανθρώπους, όχι μόνο σε μεμονωμένα κύτταρα στο εργαστήριο.

«Εντοπίσαμε αρκετές πρωτεΐνες που μπορεί να είναι υπεύθυνοι παράγοντες για την αναζωογόνηση του δέρματος στο σύστημά μας», γράφουν οι ερευνητές.

«Χρειάζονται μελλοντικές μελέτες για την περαιτέρω επικύρωση των εντοπισμένων πρωτεϊνών μας στο πλαίσιο της συστηματικής αναζωογόνησης και γήρανσης του δέρματος».