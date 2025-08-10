Τι συμβαίνει πραγματικά στο σώμα σου όταν κόβεις τη ζάχαρη - Ειδικός εξηγεί

Η διακοπή της ζάχαρης από τη διατροφή μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στο σώμα και το μυαλό μας. Ο γιατρός Eric Berg εξηγεί μέσω του TikTok πώς η αποτοξίνωση από τη ζάχαρη επηρεάζει την ενέργεια, τη διάθεση και την υγεία του δέρματος.



Αρχικά συμπτώματα: Πώς αντιδρά το σώμα



Όταν μειώνουμε απότομα τη ζάχαρη, το σώμα μπορεί να αντιδράσει με πονοκεφάλους, κούραση, έντονη επιθυμία για γλυκά και ερεθιστικότητα. Αυτά τα συμπτώματα είναι φυσιολογικά και υποδηλώνουν ότι το σώμα μας προσαρμόζεται στην αλλαγή.

Ενέργεια και διάθεση: Βελτίωση μετά την προσαρμογή



Μετά την αρχική περίοδο προσαρμογής, πολλοί αναφέρουν αύξηση της ενέργειας, βελτίωση της διάθεσης και μείωση του άγχους. Η σταδιακή μείωση της ζάχαρης βοηθά στη διατήρηση αυτών των θετικών αλλαγών. «Θα νιώσεις καλύτερα αν είχες άγχος ή κατάθλιψη», λέει ο Dr. Berg, καθώς η μειωμένη πρόσληψη ζάχαρης ισορροπεί τις ορμόνες της διάθεσης.

Δέρμα και φλεγμονή: Ορατά οφέλη



Η αποφυγή της ζάχαρης μπορεί να οδηγήσει σε πιο υγιές και λαμπερό δέρμα, μειώνοντας την ακμή και τη φλεγμονή. Η ζάχαρη θεωρείται κύριος υπεύθυνος για την εμφάνιση αυτών των δερματικών προβλημάτων.

Συμβουλές για ασφαλή αποτοξίνωση

