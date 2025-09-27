Ζάχαρη ή γλυκαντικά; Τι επηρεάζει περισσότερο τον εγκέφαλο και το σώμα μας

Η κατανάλωση των τεχνητών υποκατάστατων της ζάχαρη σχετίζεται με έναν ταχύτερο ρυθμό γνωστικής εξασθένησης. Σύμφωνα με οκταετή μεγάλη μελέτη που έγινε στη Βραζιλία σε 12.772 άτομα και δημοσιεύεται αυτές τις μέρες στο επιστημονικό περιοδικό «Neurology», φαίνεται ότι η κατανάλωση τούς οδήγησε στη μείωση λειτουργιών του εγκεφάλου και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες βλάβες.

Αυτή η μελέτη, αν και δεν αποτελεί επίσημη οδηγία για αποφυγή αυτών των ουσιών, γιατί μένει να δειχθούν τα αποτελέσματά της, τάραξε τα νερά στην ασφάλεια των γλυκαντικών, που μπορεί να επηρεάζουν τη μνήμη μας, την ικανότητα μάθησης και τις γνωστικές μας λειτουργίες. Τα παραπάνω δηλώνει στο Πρακτορείο FM και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» ο κλινικός διαιτολόγος, βιολόγος, προϊστάμενος του Διαιτολογικού Τμήματος στο ΓΝΑ Λαϊκό Χάρης Δημοσθενόπουλος.

Η ζάχαρη δεν είναι εθιστική και δεν παχαίνει

Πόσο βλαβερή όμως, είναι τελικά η ζάχαρη που όλο και περισσότεροι την αντικαθιστούν με γλυκαντικά και γιατί θεωρείται εθιστική, ρωτήθηκε ο κ. Δημοσθενόπουλος.

«Δεν θα μπορούσαμε σίγουρα να της αποδώσουμε εθιστική δράση, όπως συμβαίνει με άλλες ουσίες, όπως είναι το αλκοόλ, η νικοτίνη κλπ. Αλλά σίγουρα αυτό που νιώθουμε είναι ότι κάποιες φορές την έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη, που μπορεί να βγούμε από το σπίτι για να πάμε να την αναζητήσουμε με κάθε τρόπο. Αυτό όμως, που κυρίως νιώθουμε είναι συμπεριφορική εξάρτηση.

Δηλαδή, νιώθουμε έντονη επιθυμία να φάμε κάτι γλυκό, κυρίως σαν ανταμοιβή, σαν μία πηγή άμεσης ευχαρίστησης, δεδομένου ότι γνωρίζουμε πως η απελευθέρωση ντοπαμίνης ακολουθεί την κατανάλωση της ζάχαρης. Και πάντως, η ζάχαρη κακώς έχει ενοχοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό για παχυσαρκία, καθώς δεν έχει τόσο μεγάλο θερμιδικό φορτίο. Ξέρουμε ότι οι υδατάνθρακες είναι 4 θερμίδες ανά γραμμάριο, άρα ένα κουταλάκι του γλυκού έχει 20 θερμίδες, που δεν είναι ένα τεράστιο θερμιδικό φορτίο, το οποίο μπορεί να ανατρέψει όλη την ενεργειακή μας ισορροπία. Αλλά επειδή συνήθως η ζάχαρη βρίσκεται μέσα σε γλυκά που ταυτόχρονα έχουν και πολλά λιπαρά, ή είναι μέσα σε τρόφιμα που δεν μας χορταίνουν, αυτό μας προκαλεί πείνα. Άρα, αυτή είναι η διασύνδεση της ζάχαρης με την παχυσαρκία και όχι μία άμεση σύνδεση. Το σίγουρο πάντως, είναι ότι η ζάχαρη χαλάει τα δόντια».

Τι συμβαίνει στον οργανισμό μας όταν σταματάμε τη ζάχαρη

Ποια είναι τα συμπτώματα που νιώθουμε όταν σταματήσουμε τη ζάχαρη και τι καλό συμβαίνει στον οργανισμό μας;

«Τις πρώτες μέρες έχουμε ίσως περισσότερες λιγούρες, ή νιώθουμε λίγο πιο έντονο πονοκέφαλο, αλλά αυτό περνάει πολύ γρήγορα. Στη συνέχεια, υπάρχει μία καλύτερη ισορροπία στα επίπεδα γλυκόζης και στα επίπεδα της έκκρισης ινσουλίνης, (μηχανισμός που σε έναν άνθρωπο που δεν έχει διαβήτη, είναι σημαντικός και για τη ρύθμιση του βάρους).

Μειώνονται οι λιγούρες και η ανάγκη κανείς να τσιμπολογάει κι έτσι ακολούθως μειώνονται και οι θερμίδες και αυτό με έμμεσο τρόπο ισορροπεί το βάρος μας και άλλους μεταβολικούς δείκτες». Πιο φυσικές πηγές σακχάρων από φρούτα, μέλι, ή σιρόπι σφενδάμου συστήνει κλείνοντας ο κ. Δημοσθενόπουλος, ο οποίος στο ερώτημα μαύρη ζάχαρη ή γλυκαντικό απαντά ότι η μαύρη ζάχαρη είναι σαν την άσπρη και αντιπροτείνει μελάσα, που μπορεί να μην είναι όπως λέει πολύ ωραία σε γεύση, αλλά είναι απόλυτα υγιεινή, έχει πολύ σίδηρο και ρυθμίζει πολύ καλύτερα τα επίπεδα γλυκόζης.