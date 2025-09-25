Το τηγανητό ρύζι με λαχανικά και κοτόπουλο έχει τις ρίζες του στην ασιατική κουζίνα, κυρίως στην Κίνα, όπου αποτελεί παραδοσιακό τρόπο αξιοποίησης του περισσευούμενου ρυζιού. Η πρακτική να χρησιμοποιείται ρύζι μαγειρεμένο από την προηγούμενη μέρα ξεκίνησε για να αποφεύγεται η σπατάλη και γρήγορα εξελίχθηκε σε αγαπημένο πιάτο, συνδυάζοντας γεύση και απλότητα. Με τα χρόνια εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ασία, αποκτώντας τοπικές παραλλαγές, ενώ στη Δύση έγινε δημοφιλές χάρη στην ευκολία παρασκευής του. Το κοτόπουλο και τα λαχανικά ενισχύουν τη θρεπτική του αξία, δημιουργώντας ένα πλήρες, ισορροπημένο γεύμα που αγαπιέται παγκοσμίως.

Υλικά (4 μερίδες)

2 φλιτζάνια ρύζι μπασμάτι ή jasmin (μαγειρεμένο από την προηγούμενη μέρα, καλύτερο για stir-fry)

400 γρ. στήθος κοτόπουλου, κομμένο σε μικρά κυβάκια

2 αυγά

2 καρότα, σε μικρά κυβάκια

1 φλιτζάνι αρακά

1 κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

3-4 κ.σ. σόγια σος

1 κ.σ. σησαμέλαιο (προαιρετικά)

2 κ.σ. ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο για σοτάρισμα

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Μαρινάρισμα κοτόπουλου (προαιρετικό αλλά δίνει γεύση)

Ανακάτεψε το κοτόπουλο με 1 κ.σ. σόγια σος και λίγο πιπέρι. Άφησέ το 10-15 λεπτά.

Μαγείρεμα κοτόπουλου

Σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι ή wok, ζέστανε το λάδι και σοτάρισε το κοτόπουλο μέχρι να ροδίσει καλά και να ψηθεί. Βγάλ’ το από το τηγάνι και άφησέ το στην άκρη.

Λαχανικά

Στο ίδιο τηγάνι, πρόσθεσε λίγο ακόμα λάδι αν χρειάζεται και σοτάρισε το σκόρδο, τα καρότα, τον αρακά και την πιπεριά για 3-4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν αλλά να μείνουν τραγανά.

Αυγά

Σπρώξε τα λαχανικά στη μία πλευρά του τηγανιού, ρίξε τα αυγά χτυπημένα και ανακάτεψέ τα γρήγορα να γίνουν scrambled.

Ρύζι & σάλτσα

Πρόσθεσε το ρύζι, το κοτόπουλο και τη σόγια σος. Ανακάτεψε καλά σε δυνατή φωτιά, ώστε το ρύζι να “τηγανιστεί” και να πάρει γεύση.

Τελείωμα

Ρίξε το σησαμέλαιο, τα φρέσκα κρεμμυδάκια και λίγο πιπέρι. Ανακάτεψε και σέρβιρε ζεστό.

Συμβουλή: Αν έχεις ρύζι που περίσσεψε από την προηγούμενη μέρα, θα γίνει πιο σπυρωτό και δεν θα κολλήσει.