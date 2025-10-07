Το λαχανόρυζο είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαγητά της ελληνικής κουζίνας, με ρίζες στην παραδοσιακή μαγειρική της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου τα χειμωνιάτικα λάχανα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Απλό, οικονομικό και θρεπτικό, το λαχανόρυζο συνδυάζει το λάχανο με το ρύζι σε ένα πιάτο που αναδεικνύει τη σοφία της μεσογειακής διατροφής. Το λεμόνι του χαρίζει φρεσκάδα και ισορροπεί τη γεύση, ενώ το ελαιόλαδο δίνει βάθος και άρωμα. Παραδοσιακά μαγειρεμένο σε μεγάλη κατσαρόλα, σερβίρεται με φέτα και φρέσκο ψωμί, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα μπορεί να είναι συνώνυμο της νοστιμιάς.

Υλικά (για 4 άτομα)

1 μικρό λάχανο (περίπου 800 γρ.), ψιλοκομμένο

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1-2 καρότα, κομμένα σε λεπτές ροδέλες ή τριμμένα

1/2 φλ. του τσαγιού ρύζι (κατά προτίμηση Καρολίνα ή γλασέ)

1/3 φλ. ελαιόλαδο

Χυμός από 1 μεγάλο λεμόνι (ή περισσότερο, αν το θέλεις πιο ξινούτσικο)

1½ φλ. νερό (ή ζωμός λαχανικών)

Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα (προαιρετικά)

1 κ.γ. άνηθο ψιλοκομμένο ή λίγη φρέσκια ρίγανη (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σοτάρισμα

Σε μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι μέχρι να γίνει διάφανο.

Προσθέτεις τα καρότα και ανακατεύεις για 2-3 λεπτά.

Προσθήκη λάχανου

Ρίχνεις το ψιλοκομμένο λάχανο, ανακατεύεις καλά και το αφήνεις να μαραθεί για 5-7 λεπτά.

Θα μειωθεί αρκετά ο όγκος του.

Προσθήκη ρυζιού και νερού

Ρίχνεις το ρύζι, αλατοπιπερώνεις, προσθέτεις πάπρικα (αν βάλεις) και ανακατεύεις.

Στη συνέχεια προσθέτεις το νερό ή τον ζωμό.

Μαγείρεμα

Σκεπάζεις και σιγοβράζεις για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το λάχανο και να απορροφηθούν τα υγρά.

Αν χρειαστεί, προσθέτεις λίγο επιπλέον νερό.

Το λεμόνι

Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, ρίχνεις τον χυμό λεμονιού και (αν θέλεις) άνηθο ή ρίγανη.

Ανακατεύεις απαλά και αφήνεις να σταθεί 5 λεπτά πριν το σερβίρεις.

Σερβίρισμα