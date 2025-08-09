Το 1/3 των Γάλλων σχεδίασε τις διακοπές του με την βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης

Οργάνωση διακοπών με μια φωνητική εντολή χωρίς να συμβουλευθείς καμία πλατφόρμα για να συγκρίνεις τιμές πτήσεων, ξενοδοχείων ή ενοικίασης αυτοκινήτου; Είναι εφικτή γρήγορα, εύκολα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς απρόοπτα; Μια ματιά στα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας Ipsos -που ξεκίνησε μετρήσεις τον Φεβρουάριο και δημοσιοποιήθηκαν πριν από λίγες ημέρες- δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι Γάλλοι εμπιστεύονται την Τεχνητή Νοημοσύνη για να τους σχεδιάσει τις διακοπές. ΄Ενας στους τρεις στο σύνολο όσων ρωτήθηκαν δηλώνουν πως έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ψηφιακό βοηθό για τουλάχιστον ένα ταξίδι τους ενώ το ποσοστό ανεβαίνει σημαντικά στο 53% στις ηλικίες κάτω των 35 ετών. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί, δεν είναι, ωστόσο, τόσο απροσδόκητοι.

Μετά την εμφάνιση του Chat GPT οι ψηφιακοί βοηθοί πολλαπλασιάζονται. Το να ζητήσεις ένα δρομολόγιο στην Τοσκάνη, ένα Σαββατοκύριακο στη Μάλτα ή μια λίστα με τις καλύτερες διευθύνσεις στο Τόκιο έχει γίνει πια online ρουτίνα. Σύμφωνα με τους 1000 Γάλλους ηλικίας 18 έως 75 ετών που απάντησαν στις ερωτήσεις της Ipsos, ο κύριος λόγος που εμπιστεύονται την Τεχνητή Νοημοσύνη για να σχεδιάσει τα ταξίδια τους είναι για να κερδίσουν χρόνο (46%): ο σύντομος δρόμος για να ξεφύγει κάποιος από το λαβύρινθο με τις πλατφόρμες προσφορών διακοπών. Το 40% ελπίζει πως τα ψηφιακά εργαλεία θα τους δώσουν ιδέες που δεν θα μπορούσαν να έχουν από μόνοι τους ενώ το 17% θα ήταν διατεθειμένο να εμπιστευθεί τυφλά την Τεχνητή Νοημοσύνη για όλη την διάρκεια των διακοπών του. Μελέτη της Accenture έδειξε πως το 68% των ταξιδιωτών σήμερα χρησιμοποιεί μέχρι και 10 διαφορετικές πλατφόρμες για να σχεδιάσουν τις αποδράσεις τους ενώ το ¼ από αυτούς συμβουλεύεται έως και 20.

Ο ψηφιακός ταξιδιωτικός πράκτορας

Η τάση είναι ισχυρή και απαντά στην παγκόσμια ανάγκη για ευελιξία και προσωποποίηση των ταξιδιών σήμερα. Στην Αμερική, εφαρμογές όπως η Mindtrip προτείνουν προσωποποιημένα ταξίδια που συμπεριλαμβάνουν ξενοδοχεία, εστιατόρια, επισκέψεις σε αξιοθέατα, ακόμη και κρατήσεις με μία απλή αναζήτηση. «Αντί να κάνετε την μία αναζήτηση μετά την άλλη στο Google, γράφετε με απλή γλώσσα όλα όσα ζητάτε σα να απευθύνεστε σε έναν ψηφιακό ταξιδιωτικό πράκτορα», σύμφωνα με τον ΄Αντι Μος, ιδρυτή της αμερικανικής start-up.

Η ιδέα της «super-app» ταξιδιών, όπως φαίνεται, δεν είναι πια ουτοπία. Οι γίγαντες της τεχνολογίας όπως η Google (με το Gemini), η OpenAI (με τον Operator), η Anthropic ( με τον Claude) αλλά και η γαλλική Mistral με τον Le Chat εξελίσσουν καθημερινά τους ψηφιακούς βοηθούς τους. Οι παραδοσιακές πλατφόρμες ακολουθούν περισσότερο ή λιγότερο επιθετικά. Η Expedia έχει ήδη λανσάρει το Romie αποκλειστικά για τα ταξίδια με γκρουπ. Η Booking.com, από την πλευρά της, προτείνει το SmartFilter για εξειδικευμένες αναζητήσεις ενώ το Club Med πειραματίζεται με έναν ψηφιακό βοηθό που απαντά στο WhatsApp σε πρακτικές ερωτήσεις που αφορούν το γνωστό θέρετρο των διακοπών.

Πόσο αξιόπιστος είναι ο αλγόριθμος;

Μπορεί, όμως, ο αλγόριθμος να είναι αξιόπιστος για τον συνολικό σχεδιασμό ενός ταξιδιού; Η ιδέα της ταχύτητας στην διευθέτηση όλων των λεπτομερειών μπορεί να είναι ελκυστική «στα χαρτιά», η πραγματικότητα, ωστόσο, έχει πολλούς αστερίσκους. Προς το παρόν, η Τεχνητή Νοημοσύνη προτείνει αλλά δεν κάνει κρατήσεις ούτε απευθείας συγκρίσεις σε πραγματικό χρόνο στις πλατφόρμες προσφορών, πόσω μάλλον να είναι σε θέση να προβλέψει αλλαγές που πρέπει να γίνουν εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων, όπως μια απεργία των εναέριων ελεγκτών κυκλοφορίας ή του προσωπικού των σιδηροδρόμων. Η έρευνα της Ipsos διενεργήθηκε για λογαριασμό της ταξιδιωτικής πλατφόρμας Kayak που εργάζεται ήδη για την δημιουργία του δικού της ψηφιακού βοηθού όπως συμβαίνει ήδη και με την Hopper. Η κούρσα του ανταγωνισμού έχει ήδη ξεκινήσει, έχει, ωστόσο, ακόμη πολλά χιλιόμετρα να διανύσει.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου