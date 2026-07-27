Το Άγιον Όρος μέσα από 115 έργα του Γιώργου Ταξίδη στην Ύδρα

Η βιωματική εικαστική διαδρομή του Γιώργου Ταξίδη στο Άγιον Όρος μεταφέρεται τον Αύγουστο στην Ύδρα, μέσα από την έκθεση «Άγιον Όρος. Τόπος Σιωπής».

Ο καλλιτέχνης, την περίοδο 2020-2025, πραγματοποίησε περισσότερες από 15 επισκέψεις στην Αθωνική Πολιτεία, περιηγήθηκε και στις 20 μονές, παρακολούθησε την καθημερινότητα των μοναχών και συμμετείχε στις ακολουθίες. Την εμπειρία αυτή αποτύπωσε σε 115 έργα ζωγραφικής, χαρακτικής και γλυπτικής, με τη χρήση μολυβιού, κάρβουνου, λαδιού και υδατογραφίας.

Από τη Θεσσαλονίκη στην Ύδρα

Η έκθεση παρουσιάστηκε αρχικά στην Αγιορειτική Εστία στη Θεσσαλονίκη, στη συνέχεια φιλοξενήθηκε στον Πολυχώρο Πολιτισμού ΚΥΚΛΩΨ στη Δράμα και ακολούθησε η παρουσίασή της στο Σισμανόγλειο Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη, σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας.

Από την 1η έως τις 31 Αυγούστου θα παρουσιαστεί στην κεντρική αίθουσα των ΓΑΚ/Ιστορικού Αρχείου - Μουσείου Ύδρας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Θεομητορικά 2026».

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από τα ΓΑΚ/Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας, τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ύδρας και την Αγιορειτική Εστία Θεσσαλονίκης, αποτελώντας καρπό ενός πολυετούς εικαστικού προγράμματος της Αγιορειτικής Εστίας με τον καλλιτέχνη.

Εγκαίνια με προβολή ντοκιμαντέρ

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 21:00. Στο αίθριο του Μουσείου θα προβληθεί το ομώνυμο ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Νίκου Αναγνωστόπουλου, ο οποίος ακολούθησε τον Γιώργο Ταξίδη σε μέρος των διαδρομών του στο Άγιον Όρος.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό, παρουσία του καλλιτέχνη, του σκηνοθέτη και του επιμελητή της έκθεσης, διευθυντή της Αγιορειτικής Εστίας, Αναστάσιου Ντούρου.

Ο κατάλογος της έκθεσης

Παράλληλα κυκλοφορεί ο ομότιτλος κατάλογος της έκθεσης, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των έργων, κείμενα του ιστορικού τέχνης Γιάννη Μπόλη και του David Ebony, καθώς και αποσπάσματα από το προσωπικό ημερολόγιο του καλλιτέχνη.

Στις σελίδες του καταγράφεται η δημιουργική και πνευματική εμπειρία που βίωσε ο Γιώργος Ταξίδης στο Άγιον Όρος, με στόχο, όπως αναφέρει, την αναζήτηση ενός νέου εικαστικού δρόμου και μια βαθύτερη προσέγγιση της τέχνης του. Ο ίδιος παρομοιάζει την πορεία του καλλιτέχνη με εκείνη του μοναχού, ως μια διαρκή άσκηση αφοσίωσης και εσωτερικής αναζήτησης.

Ο Γιώργος Ταξίδης

Ο Γιώργος Ταξίδης γεννήθηκε το 1987 και είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ακαδημία Τέχνης της Νέας Υόρκης με υποτροφία, ενώ έχει τιμηθεί με σειρά βραβείων και διακρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει παρουσιάσει έξι ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις διεθνώς.

Με πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό, απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ.