Από το Πακιστάν στην Αγία Παρασκευή: Η υπογραφή του Κωνσταντίνου Δοξιάδη

Πίσω από την πανεπιστημιούπολη του «Deree & Pierce, The American College of Greece» στην Αγία Παρασκευή βρίσκεται η υπογραφή του Κωνσταντίνου Δοξιάδη, του Έλληνα αρχιτέκτονα και πολεοδόμου που σχεδίασε το Ισλαμαμπάντ, τη νέα πρωτεύουσα του Πακιστάν. Ένα έργο στην Αθήνα που συνδέεται με τη διεθνή πορεία ενός δημιουργού ο οποίος επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι πόλεις και οι χώροι όπου ζουν και κινούνται οι άνθρωποι.

Η πανεπιστημιούπολη σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1960, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Δοξιάδης είχε ήδη αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για το έργο του στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας. Η φιλοσοφία του δεν περιοριζόταν στη δημιουργία κτιρίων, αλλά επικεντρωνόταν στη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο, τον χώρο και την καθημερινή ζωή.

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Γεννημένος το 1913 στην Αδριανούπολη ,σημερινή Τουρκία, ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης μεγάλωσε στην Ελλάδα και σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συνεχίζοντας την εκπαίδευσή του στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση και μετά το τέλος του πολέμου συνέβαλε στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της χώρας. Αργότερα ίδρυσε το γραφείο «Doxiadis Associates» το 1951 , το οποίο ανέπτυξε διεθνή δραστηριότητα με έργα και πολεοδομικές μελέτες σε πολλές χώρες. Συνολικά έχει παράσχει υπηρεσίες σε περισσότερες από 60 χώρες στη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αφρική, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Μέσα από τη θεωρία της «Οικιστικής» «Ekistics», ο Δοξιάδης , προσέγγισε την πόλη ως ένα ζωντανό σύστημα. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα του ήταν ο σχεδιασμός του Ισλαμαμπάντ, της νέας πρωτεύουσας του Πακιστάν, ενώ συμμετείχε επίσης σε πολεοδομικές μελέτες σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράκ και στην Γκάνα.