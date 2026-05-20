«Το είδαμε και αυτό»: Ο Batman… κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη και έγινε viral στους δρόμους

Τον δικό της… Batman φαίνεται πως απέκτησε η Θεσσαλονίκη, καθώς ένας μυστηριώδης άνδρας έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, κυκλοφορώντας στους δρόμους της πόλης με rollers και φορώντας τη χαρακτηριστική στολή του γνωστού υπερήρωα.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ο άνδρας εμφανίζεται ντυμένος στα μαύρα, με τη μάσκα του Batman, να κινείται με άνεση στους δρόμους, τραβώντας τα βλέμματα περαστικών και οδηγών.

Ένας περαστικός που τον εντόπισε δεν έκρυψε την έκπληξή του και άρχισε να τον καταγράφει με το κινητό του. Στο σχετικό βίντεο ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Το είδαμε και αυτό», με τον «Batman» να του ανταποδίδει τον χαιρετισμό.

Ο συγκεκριμένος άνδρας δεν εμφανίστηκε μόνο μία φορά, αλλά έχει ήδη θεαθεί επανειλημμένα σε διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, γεγονός που ενισχύει το μυστήριο γύρω από την ταυτότητά του και έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα social media.