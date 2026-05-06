Το «ευελπιστώ» της Κίμπερλι για την επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα «άναψε φωτιές»

Τελικά φαίνεται ότι υπάρχει φωτιά πίσω από τον καπνό της έντονης είναι η αλήθεια φημολογίας των τελευταίων μηνών περί επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026.

Το νέο «χτύπημα» της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χθες από το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ότι δεν αποκλείεται τον προσεχή Ιούλιο να συμπέσουν στη χώρα μας ο Αμερικανός πρόεδρος και οι Υπουργοί Εξωτερικών και Πολέμου, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ, ακόμα και ως εκτίμηση, είναι το τελευταίο μιας σειράς αναφορών της κ. Γκιλφόιλ γύρω από την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να επισκεφθεί τη χώρα μας.

Επισήμως, κυβερνητικές πηγές σημείωναν χθες σιβυλλικά ότι «δεν γνωρίζουμε κάτι», ωστόσο, όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως ο FLASH τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου, όσο και σε λίγα, πλην όμως κομβικά υπουργεία είναι ενήμεροι εδώ και μήνες για την κάτι παραπάνω από πιθανή έλευση του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα εντός του 2026. Επιπλέον και όπως πληροφορείται η στήλη, στο παρασκήνιο και μακριά από το φώτα της δημοσιότητας η κυβέρνηση προετοιμάζεται εδώ και αρκετές εβδομάδες για μία επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην ελληνική πρωτεύουσα λίγο πριν ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβεί στην Άγκυρα για να συμμετάσχει στην ετήσια Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως πληροφορείται η στήλη.

Οπότε όσο λιγότερα λέγονται, τόσο καλύτερα όπως ισχύει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε το «ευελπιστώ» που είπε η πρέσβης των ΗΠΑ, άναψε πολλές φωτιές στα μπατζάκια των κυβερνητικών.

Σε μία συγκυρία έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων πάντως, ενδεχόμενη έλευση του Αμερικανού προέδρου στη χώρα μας εκτιμάται ότι αντικατοπτρίζει τη μεγέθυνση του γεωπολιτικού αποτυπώματος της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγες ημέρες εξάλλου και ερωτηθείς σχετικώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τονίσει ότι η Ελλάδα είναι μία πολύ υποστηρικτική προς τις ΗΠΑ χώρα και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας «φανταστικός τύπος».