Ο Τραμπ εξετάζει επίσκεψη στην Ελλάδα - Τι μετέφερε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στον Μητσοτάκη

Τη διάθεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ελλάδα μετέφερε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’, κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο προκαθήμενος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο οποίος είχε πρόσφατα επαφές με τον Αμερικανό πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε ότι μετέφερε προσωπικό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Έχει τη διάθεση να επισκεφθεί την Ελλάδα»

Όπως αποκάλυψε ο Πατριάρχης Θεόφιλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει την Ελλάδα σε προσεχή περιοδεία του στην ευρύτερη περιοχή.

«Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του προέδρου Τραμπ, ο οποίος νομίζω έχει τη διάθεση να επισκεφτεί και την Ελλάδα σε μια επικείμενη επίσκεψή του στον εδώ χώρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε πρόσφατα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στην Ελλάδα εντός του 2026.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ένα πιθανό χρονικό παράθυρο για την επίσκεψη θα μπορούσε να είναι ο Ιούλιος, λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων αναφέρθηκε και στο ενδιαφέρον της αμερικανικής πλευράς για τη διατήρηση του καθεστώτος των Ιεροσολύμων και την προστασία της χριστιανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή.

Όπως σημείωσε, τόσο το State Department όσο και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ στηρίζουν τη διαφύλαξη του status quo στους Αγίους Τόπους, καθώς και την παραμονή των χριστιανικών κοινοτήτων στην περιοχή.

Η στήριξη της Ελλάδας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του θεσμού και του ποιμνίου του, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη Μέση Ανατολή.