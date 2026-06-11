Συνάντηση Γκίλφοϊλ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων στην Αθήνα

Τη συνάντησή της στην Αθήνα με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είχα την ευλογία να συναντήσω στην Αθήνα τον Μακαριώτατο Θεόφιλο Γ΄, Πατριάρχη Ιεροσολύμων», δίνοντας έμφαση στον συμβολισμό της επαφής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απόφαση του Πατριάρχη να απονείμει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον τίτλο του Μεγάλου Σταυροφόρου του Τάγματος των Σταυροφόρων του Αγίου Τάφου, χαρακτηρίζοντάς την ως κίνηση με ισχυρό συμβολισμό.

«Η ευγενική απόφαση του Μακαριωτάτου υπογραμμίζει τους βαθιούς δεσμούς πίστης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας σε παγκόσμιο επίπεδο.