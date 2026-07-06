Το γένος του «αβύθιστου Κουρσκ» έχει χιούμορ

Η χλεύη των Ρώσων που θα καθάριζαν τους Ουκρανούς μέσα σε λίγες εβδομάδες έγινε τα τελευταία 24ωρα η Αθήνα που είδε τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού να πρωταγωνιστεί σε ένα μεγάλο διαδικτυακό φιάσκο ακολουθώντας τη μοίρα ξένων ηγετών και προσωπικοτήτων που επίσης είχαν την ίδια τύχη.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αποφασίστηκε, αρχικά, ο χειρισμός να γίνει από τον ίδιο τον κ. Ντόκο ο οποίος βγήκε στον ΣΚΑΪ και έδωσε τη δική του εκδοχή - εκδοχή που δεν έχει σχέση με αυτά που είπαν μία ημέρα αργότερα στο Mega οι δυο φαρσέρ από τη Ρωσία.

Αυτό που δεν είχαν υπολογίσει στο Μαξίμου είναι η ένταση των αντιδράσεων από την αντιπολίτευση. Σαμαράς σε γραμμή ΠΑΣΟΚ και όλοι μαζί να ζητούν την απομάκρυνση του κ. Ντόκου.

Δηλαδή, για να συνεννοηθούμε, η πρωθυπουργική έδρα να διώξει έναν συνεργάτη του Μητσοτάκη επειδή το ξανθό γένος αρέσκεται σε φάρσες και χιούμορ ενώ έχει προκαλέσει εδώ και 4 χρόνια έναν πόλεμο στην Ευρώπη για λόγους που ούτε εκείνοι που δεν πίστευαν ότι βυθίστηκε το Κουρσκ, γνωρίζουν μέχρι σήμερα.

Από την άλλη βέβαια, είναι αφοπλιστική η άγνοια του κ. Ντόκου για θέματα που αφορούν στις δυνατότητες της τεχνολογίας κάτι - που λόγω θέσης δηλαδή - θα έπρεπε να «παίζει στα δάχτυλα». Και τι ευκολία είναι αυτή με την οποία μιλά ένας συνεργάτης του πρωθυπουργού για τις εκλογές; Είναι μέσα στις αρμοδιότητές του να συζητά με τον... Ουκρανό ομόλογό του για τις κάλπες στην Ελλάδα;

Θέμα Ντόκου αυτή τη στιγμή για το Μαξίμου δεν υπάρχει. Και όποιος δεν αντιλαμβάνεται το γιατί, ας κάνει παρέα με τους, εν Ελλάδι, εκπροσώπους του γένους του «αβύθιστου Κουρσκ».