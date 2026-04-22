Το Hyundai Ioniq 3 είναι εδώ

Το Ioniq 3 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό, ευέλικτο compact hatchback που συνδυάζει τολμηρό σχεδιασμό βασισμένο στη φιλοσοφία “Art of Steel” της Hyundai, απλή και διαισθητική τεχνολογία και ένα ευρύχωρο, άνετο εσωτερικό αντανακλώντας το όραμα της Hyundai “Progress for Humanity”. Εισάγοντας την τυπολογία “Aero Hatch”, το αμάξωμά του είναι βελτιστοποιημένο για αεροδυναμική απόδοση, γενναιόδωρους χώρους στο εσωτερικό και σπορ χαρακτήρα.

Εμφάνιση-Εσωτερικό

Ο σχεδιασμός συνδυάζει ένα χαμηλό, κομψό εμπρός τμήμα με μια συνεχόμενη γραμμή οροφής που μεγιστοποιεί τη ροή του αέρα, διατηρώντας παράλληλα την ευρυχωρία της καμπίνας και δημιουργώντας μια ξεχωριστή ισορροπία μεταξύ αεροδυναμικής απόδοσης και χώρων στο εσωτερικό.

Το χαμηλό και κομψό εμπρός μέρος μεταβαίνει σε μια χαρακτηριστική γραμμή οροφής που εκτείνεται ευθύγραμμα πάνω από τους εμπρός και πίσω επιβάτες πριν καταλήξει προς την πίσω αεροτομή. Αυτή η σχεδίαση μεγιστοποιεί την ευρυχωρία στο εσωτερικό, προσφέροντας αυξημένο χώρο για το κεφάλι και βελτιωμένη άνεση για τους πίσω επιβάτες.

Το εσωτερικό, με προσανατολισμό στον σύγχρονο τρόπο ζωής, συνδυάζει άνεση, ευελιξία και προηγμένες συνδεδεμένες λειτουργίες, δημιουργώντας ένα εκλεπτυσμένο και πρακτικό περιβάλλον για την καθημερινή οδήγηση.

Πλατφόρμα

Βασισμένο στην Electric-Global Modular Platform (E-GMP) του Hyundai Motor Group με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 Volt, το όχημα προσφέρει έναν ισορροπημένο συνδυασμό αποδοτικότητας, αυτονομίας και γρήγορης φόρτισης, σχεδιασμένο ώστε να υποστηρίζει την άνεση και την ευκολία χρήσης στην καθημερινότητα. Διατίθενται δύο επιλογές μπαταρίας, προσφέροντας αυτονομία κατά WLTP άνω των 344 km (Standard Range), ενώ η έκδοση Long Range ξεπερνά τα 496 km, τοποθετώντας το μοντέλο σε κορυφαίο επίπεδο στην κατηγορία του.

Με το εντυπωσιακό εξωτερικό και το προσεκτικά εξελιγμένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, το Ioniq 3 εκφράζει τη δέσμευση της Hyundai να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης στην καθημερινότητα μέσω της γκάμας Ioniq.

Οι compact διαστάσεις συναντούν την άνεση και τη χρηστικότητα

Εξωτερικό

• Η σχεδιαστική γλώσσα “Art of Steel” αντλεί έμπνευση από την ένταση και την καθαρότητα που απαντάται στην παραγωγή χάλυβα

• Οι επιφάνειες περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα – λίγοι, προσεκτικά διαμορφωμένοι όγκοι με ισχυρό οπτικό αποτύπωμα. Τα φωτιστικά στοιχεία pixel αποτελούν σαφές στοιχείο ταυτότητας της γκάμας IONIQ

• Η αεροδυναμική βελτιστοποίηση οδηγεί σε συντελεστή οπισθέλκουσας περίπου 0,26

• Διατίθενται έντεκα χρώματα αμαξώματος

Εσωτερικό

• Προσέγγιση “Furnished Space”: τα στοιχεία του εσωτερικού δημιουργούν μια ζεστή, οικεία ατμόσφαιρα σαλονιού

• Χρώματα και επενδύσεις εμπνευσμένα από φυσικά τοπία, σε συνδυασμό με έντονη αναφορά στο ιταλικό design επίπλων της δεκαετίας του 1970

• Βιώσιμα και ανακυκλωμένα υλικά σε όλη την καμπίνα

• Καθίσματα Premium Relaxation εμπρός και μια διευρυμένη καμπίνα που προσφέρει πραγματική άνεση για πέντε επιβάτες, συμπεριλαμβανομένης της άνετης φιλοξενίας τριών ενηλίκων στο πίσω κάθισμα

• Θερμαινόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα, αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, επενδύσεις υψηλής ποιότητας από ύφασμα και σουέτ

• Μεγάλος χώρος αποσκευών 441 λίτρων, που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην κατηγορία, σε συνδυασμό με το ενσωματωμένο Megabox για επιπλέον αποθηκευτικό χώρο

• Ηχοσύστημα BOSE Premium

• Διακριτικές λεπτομέρειες τύπου “Easter eggs” σε όλο το αυτοκίνητο

Έκδοση N Line

Η έκδοση N Line απευθύνεται σε πελάτες που αναζητούν μια πιο δυναμική και σπορ οπτική έκφραση. Οι παρεμβάσεις της τονίζουν ακόμα περισσότερο τις αναλογίες του οχήματος και ενισχύουν τον προσανατολισμένο στις επιδόσεις χαρακτήρα του.

Εξωτερικό

• Μεγάλη μαύρη μάσκα με αισθητά πιο μεγάλες γρίλιες

• Ζάντες 19 ιντσών με σκούρο φινίρισμα

• Μεγάλη πίσω αεροτομή και λειτουργικός διαχύτης που βελτιώνουν τη διαχείριση της ροής του αέρα

Εσωτερικό

• Προσανατολισμένη στις επιδόσεις διαμόρφωση

• Διακριτικές κόκκινες πινελιές

• Ειδικό τιμόνι N

Εξοπλισμός & Ασφάλεια: Απλή και εύχρηστη τεχνολογία

• Σύστημα infotainment Pleos Connect βασισμένο σε Android Automotive OS (AAOS)

• Οθόνες 12,9 ή 14,6 ιντσών για σαφή και διαισθητική πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του οχήματος, την πλοήγηση και τη συνδεσιμότητα

• Hyundai Digital Key 2 για είσοδο χωρίς κλειδί μέσω smartphone ή wearable, ανάλογα με την αγορά

• Λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς και Plug & Charge

• Ταχεία φόρτιση DC (10%–80% σε 29 λεπτά [Standard] / 30 λεπτά [Long]), καθώς και φόρτιση AC έως 22 kW

Ολοκληρωμένη ασφάλεια

• Τεχνολογίες ADAS τελευταίας γενιάς, όπως Highway Driving Assist 2 (HDA2), Remote Smart Parking Assist (RSPA), Memory Reverse Assist (MRA), Surround View Monitor (SVM) και Blind-Spot View Monitor (BVM), υποστηριζόμενες από επτά στάνταρ αερόσακους

• Προβολείς LED Projection με Intelligent Front-Lighting System (IFS) και δυναμικό φωτισμό υποδοχής