Το ηλεκτρικό Toyota C-HR+ στην Ελλάδα και το Golden Hall

Πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στην Ελλάδα, οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου Golden Hall θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το ολοκαίνουργιο C-SUV BEV (ηλεκτρικό SUV, κατηγορίας Β) της Toyota, ένα μοντέλο που εισάγει την ηλεκτρική έκδοση του ήδη δημοφιλούς C-HR στη σύγχρονη κατηγορία. Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο στο κοινό για διάστημα δύο εβδομάδων, από τις 14/12 έως και τις 28/12.

Το Toyota C-HR+ διατηρεί τον coupe-SUV χαρακτήρα που έχει καθιερώσει το μοντέλο, με καθαρές γραμμές και σχεδιασμό που τονίζει τη δυναμική του παρουσία. Η προσθήκη του συμβόλου «+» σηματοδοτεί την πλήρως ηλεκτρική ταυτότητα και την αυξημένη πρακτικότητα που προσφέρει η νέα πλατφόρμα BEV.

Στο εσωτερικό, το μοντέλο έχει σχεδιαστεί με προδιαγραφές μεγαλύτερης κατηγορίας, προσφέροντας άνετη καμπίνα, μεγάλο χώρο φόρτωσης, πανοραμική οροφή, ασύρματη φόρτιση και σύγχρονες θύρες USB. Η πλατφόρμα e-TNGA BEV συνδυάζεται με ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης ώστε η οδηγική εμπειρία να είναι σταθερή, άμεση και ευχάριστη στην καθημερινή χρήση. Το C-HR+ προσφέρεται με δύο μπαταρίες (57,7 kWh και 77 kWh), καθώς και σε εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός ή στους τέσσερις τροχούς. Η κορυφαία AWD έκδοση αποδίδει 343 DIN hp / 252 kW και επιταχύνει 0-100 km/h σε 5,2’’, αποτελώντας μια από τις πιο ισχυρές ηλεκτρικές επιλογές της Toyota στην ευρωπαϊκή γκάμα. Παράλληλα, συνοδεύεται από εγγύηση μπαταρίας 1.000.000 χιλιομέτρων και έως 11 έτη, προσφέροντας υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και καθημερινής σιγουριάς.

Γνωρίστε από κοντά το νέο ηλεκτρικό SUV που σηματοδοτεί την επόμενη σελίδα στην ηλεκτρική οικογένεια της Toyota με μια επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο Golden Hall. Το C-HR+ θα βρίσκεται στο Golden Hall από Κυριακή 14/12 έως και Κυριακή 28/12, καθημερινά 11:00 – 21:00. Τις ημέρες των Χριστουγέννων, 25 & 26/12, ο χώρος θα παραμείνει κλειστός.

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37A, Μαρούσι 151 23, Golden Hall