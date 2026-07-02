Το LEGO Drivers Parade επιστρέφει

Το Lego Group και η Formula 1 παρουσίασαν σήμερα 22 πλήρως λειτουργικά minicars, τα οποία θα βγουν στην πίστα στο πλαίσιο της Lego Drivers Parade του Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 αυτή την Κυριακή. Για πρώτη φορά, οι οδηγοί θα βρεθούν πίσω από το τιμόνι του δικού τους μονοθέσιου minicar, κατασκευασμένου από περισσότερα από 28.000 τουβλάκια Lego και ικανού να αναπτύξει ταχύτητα έως και 25 χλμ./ώρα.

Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια του περσινού Formula 1 Miami Grand Prix 2025 Drivers Parade όπου 10 πλήρως λειτουργικά Lego οχήματα μεγάλων διαστάσεων, εμπνευσμένα από τη σειρά F1 Collection Speed Champions, βγήκαν στην πίστα με τους οδηγούς της Formula 1 στο τιμόνι. Αυτό που ακολούθησε ήταν ένας γύρος γεμάτος χάος, παιδικό ενθουσιασμό και ασταμάτητα γέλια. Φέτος, τα minicars είναι εμπνευσμένα από τα χρώματα και τα γραφικά των ομάδων της Formula 1 για τη σεζόν του 2026, ενσωματώνοντας τα εμβλήματα των ομάδων, τους χρωματισμούς και τους αριθμούς των οδηγών, ώστε να αποδίδουν όσο το δυνατόν πιο πιστά την εικόνα των πραγματικών μονοθεσίων, πάντα με μια χαρακτηριστική, Lego παιχνιδιάρικη πινελιά. «Ακούμε πάντα τους fans μας και, μετά τo Lego Drivers Parade του Grand Prix του Μαϊάμι το 2025, ήταν ξεκάθαρο ότι τόσο το κοινό όσο και οι οδηγοί ήθελαν ακόμη περισσότερα,” δήλωσε η Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer του LEGO Group. “Επιστρέφουμε λοιπόν με μια έκδοση 2.0, σε ένα ολοκαίνουργιο format, φέρνοντας ακόμη περισσότερη διασκέδαση και ενθουσιασμό στην παρέλαση.»

Η Emily Prazer, Chief Commercial Officer της Formula 1, δήλωσε: «Το F1 Lego Drivers' Parade την περασμένη χρονιά αποτέλεσε μία από τις πιο δημιουργικές και επιτυχημένες δράσεις που έχουμε δει ποτέ σε αγώνα, προσελκύοντας την προσοχή δισεκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Φέτος, ανεβάζουμε ακόμη περισσότερο τον πήχη και ανυπομονούμε να δούμε τις αντιδράσεις των fans σε όλο τον κόσμο. Ανεξαρτήτως ηλικίας, υπάρχει κάτι πραγματικά μοναδικό και διασκεδαστικό στο να βλέπεις τα τουβλάκια LEGO να μεταμορφώνονται σε αυτοκίνητα φυσικού μεγέθους και να βγαίνουν στην πίστα. Προσδοκούμε πάντα από τους συνεργάτες μας να ξεπερνούν τα όρια και να υπερβαίνουν τις προσδοκίες, και αυτό το Lego Drivers Parade στο Silverstone το πετυχαίνει απόλυτα.»

Τα μοναδικά αυτά minicars δημιουργήθηκαν από μια εξειδικευμένη ομάδα 20 σχεδιαστών, μηχανικών και κατασκευαστών Lego, έπειτα από περισσότερες από 6.400 ώρες εργασίας, στο εργοστάσιο του Lego Group στο Κλάντνο της Τσεχίας.