Το μέλλον της χειρουργικής είναι η τεχνητή νοημοσύνη

Σε πολλά συστήματα υγείας παρατηρούνται ελλείψεις χειρουργών, ενώ η εξάντληση και τα ωράρια των υφισταμένων είναι αποτρεπτικά για τους νέους γιατρούς. Ωστόσο, ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που παρακολουθεί πώς λειτουργούν έμπειροι γιατροί μπορεί να εκπαιδεύσει σπουδαστές σε πραγματικό χρόνο. Η είσοδος αυτής της τεχνολογίας στα εργαστήρια αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στην εκπαίδευση.

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side of News, το σύστημα που έχει αναπτυχθεί από το Johns Hopkins «διαβάζει» βίντεο από χειρουργούς που κάνουν ράμματα και εντοπίζει μοτίβα σε κίνηση, ταχύτητα και πίεση. Όταν ένας φοιτητής επιχειρεί να μιμηθεί τη διαδικασία, το AI συγκρίνει κάθε λεπτομέρεια με την πρακτική των ειδικών και στέλνει άμεσα υποδείξεις, σαν να υπάρχει ένας εκπαιδευτής ακριβώς δίπλα του. Έτσι, η μάθηση γίνεται πιο στοχευμένη, καθώς ο σπουδαστής δεν βλέπει μόνο το αποτέλεσμα, αλλά καταλαβαίνει τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως εκπαιδευτής

Οι περισσότεροι φοιτητές σήμερα βασίζονται σε βίντεο ή συστήματα αξιολόγησης που απλώς βαθμολογούν τις δεξιότητες χωρίς να εξηγούν τα λάθη. Το νέο AI φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας πρακτικές συμβουλές που επιτρέπουν την αυτοβελτίωση. Η δυνατότητα να κατανοούν το «γιατί» πίσω από την επίδοσή τους κάνει τη διαδικασία μάθησης πολύ πιο αποτελεσματική.

Σε μια πιλοτική δοκιμή με 12 φοιτητές που είχαν κάποια εξοικείωση στο ράψιμο τραυμάτων, διαπιστώθηκε ότι όσοι έλαβαν συμβουλές από το AI βελτιώθηκαν αισθητά γρηγορότερα. Εκείνοι που παρακολούθησαν μόνο βίντεο έκαναν μικρότερα βήματα προόδου. Η επίδραση ήταν πιο έντονη σε όσους είχαν ήδη βασικές δεξιότητες, δείχνοντας ότι το εργαλείο λειτουργεί ιδιαίτερα καλά όταν ο εκπαιδευόμενος έχει τα θεμέλια για να αφομοιώσει την πληροφορία.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος οφείλεται στην ειλικρινή και μετρήσιμη ανατροφοδότηση, κάτι που οι εκπαιδευόμενοι ζητούν. Το AI αξιολογεί με ακρίβεια την πρόοδο πριν και μετά την καθοδήγηση και μετρά πόσο κοντά βρίσκονται οι κινήσεις των φοιτητών στην πρακτική των έμπειρων χειρουργών. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία μιας πιο προσιτής έκδοσης, ώστε η εξάσκηση να είναι εφικτή από το σπίτι, με απλά εργαλεία και μία κάμερα.

Ρομποτική και αυτόνομη χειρουργική

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη μεταμόρφωση της ιατρικής, όπου η γνώση και η πράξη συνδυάζονται με ψηφιακά εργαλεία. Η χειρουργική, που για δεκαετίες κράτησε υψηλό κύρος χάρη στην τεχνολογική της ανάπτυξη, βλέπει τώρα την τεχνητή νοημοσύνη να αποκτά ικανότητες κατανόησης και περιγραφής πολύπλοκων διαδικασιών. Η προοπτική συστημάτων που μπορούν να «σκεφτούν» και να εξηγήσουν ενδέχεται να ανατρέψει ισορροπίες και να αλλάξει τον τρόπο που εκπαιδεύονται και δουλεύουν οι γιατροί.

Η ενσωμάτωση της ρομποτικής δίνει στην τεχνητή νοημοσύνη τα «χέρια» που της λείπουν. Τα σημερινά ρομπότ κάνουν ακριβείς κινήσεις υπό την καθοδήγηση γιατρού, αλλά στο μέλλον μοντέλα εκπαιδευμένα σε χιλιάδες πραγματικές επεμβάσεις θα μπορούν να μιμούνται τις κινήσεις κορυφαίων χειρουργών.