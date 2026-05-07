Το μεταγωγικό αεροσκάφος C-390 στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια-Μέλο στη Λισαβόνα

Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας με αιχμή το μεταγωγικό αεροσκάφος Embraer C-390, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Δένδια με τον ομόλογό του Νούνο Μέλο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Έλληνα υπουργού στη χώρα της Ιβηρικής.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας σε Μη Επανδρωμένα Συστήματα, ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα του βραζιλιάνικου C-390.

Ο Νίκος Δένδιας επιβεβαίωσε το ελληνικό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι στις συνομιλίες εξετάστηκε «η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας σε πολλά θέματα, όπως η παραγωγή στην Πορτογαλία και η αγορά από την Ελλάδα του Embraer C-390». Παράλληλα, ευχαρίστησε την πορτογαλική πλευρά «για το θετικό πνεύμα που επιδεικνύει όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας».

«Θα εργαστούμε, συγκεκριμένα, σε ένα συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με την αεροπορική διάσταση και με την πιθανότητα, εν τέλει, ποιος ξέρει, στο μέλλον, της απόκτησης αυτού του αεροσκάφους; με πολύ στενή συμμετοχή του πορτογαλικού κράτους που όχι μόνο επωφελείται από αυτό το slot, και από αυτή την προνομιακή σχέση με την Embraer και από το γεγονός ότι μέρος της παραγωγής θα πραγματοποιείται στην Πορτογαλία, αλλά και σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση πιλότων, η οποία γίνεται στην Πορτογαλία για τον υπόλοιπο κόσμο», τόνισε από την πλευρά του ο Νούνο Μέλο.

Ο Έλληνας υπουργός στάθηκε επίσης στη στρατηγική διάσταση της συνεργασίας των δύο χωρών ως εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμάχων στο ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και της κοινής αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά τις πολύ ισχυρές σχέσεις 🇬🇷–🇵🇹 και φυσικά είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το ενδεχόμενο μιας ακόμη πιο στενής συνεργασίας σε πολλά θέματα. Όπως για τα μεταγωγικά αεροσκάφη Embraer C-390, τα Μη Επανδρωμένα… pic.twitter.com/n8v68ZmIzj — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 7, 2026

Ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της 506ης Μοίρας Αεροσκαφών όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα μεταγωγικά αεροσκάφη στην παραγωγή των οποίων συμβάλλει και η Πορτογαλία, καθώς και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των πιλότων.

Την Παρασκευή, 8 Μαΐου, θα επισκεφθεί το Επιχειρησιακό Κέντρο για Μη Επανδρωμένα Οχήματα (CEOV) στη Ναυτική Βάση Λισσαβώνας, καθώς και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας (EMSA).