Το Μεξικό απέκτησε τον δικό του «Batman»: Άγνωστος αυτόκλητος τιμωρός δένει κλέφτες σε κολώνες

Έρευνα έχουν ξεκινήσει οι αρχές στο Μεξικό για έναν άγνωστο άνδρα που έχει γίνει γνωστός με το προσωνύμιο «Batman», καθώς φέρεται να στοχοποιεί και να ακινητοποιεί άτομα που θεωρούνται ύποπτα για κλοπές μοτοσικλετών.

Στην περιοχή Λάγος ντε Μορένο, στην πολιτεία Χαλίσκο, πέντε άνδρες εντοπίστηκαν μέσα σε διάστημα περίπου δέκα ημερών δεμένοι σε στύλους φωτισμού.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι άνδρες είχαν τα χέρια και το σώμα τους δεμένα με κολλητική ταινία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έφεραν σημάδια ξυλοδαρμού. Δίπλα τους είχαν αφεθεί και οι φερόμενες ως κλεμμένες μοτοσικλέτες, αναφέρει η New York Post.

Το παρατσούκλι «Mexican Batman»

Το φαινόμενο έγινε γνωστό μέσω αναρτήσεων στα social media, όπου δημοσιογράφοι και χρήστες τον αποκάλεσαν «Mexican Batman», καθώς φέρεται να δρα τη νύχτα και να «τιμωρεί» κλέφτες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, τα πρόσωπα των ανδρών ήταν ζωγραφισμένα, ενώ είχαν γραφτεί και χαρακτηρισμοί όπως η λέξη «ladrón» (κλέφτης) στα ισπανικά.

A man in Mexico who got tired of waiting for police to respond to bike thefts resorted to taping criminals to poles.



He calls himself "Mexican Batman". pic.twitter.com/pAUoulTclH — Pubity (@pubity) June 28, 2026

Οι αστυνομικές αρχές της περιοχής ανακοίνωσαν ότι, προς το παρόν, τα άτομα που εντοπίστηκαν αντιμετωπίζονται ως θύματα και έχουν λάβει ιατρική φροντίδα.

Παράλληλα, εξετάζεται αν εμπλέκονται πράγματι σε υποθέσεις κλοπών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει δύο οχήματα που ενδέχεται να σχετίζονται με τα περιστατικά, την ώρα που συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του άγνωστου δράστη που έχει προκαλέσει αίσθηση στην τοπική κοινωνία.