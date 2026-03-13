Γνώμες Πολιτική Δημήτρης Διαμαντίδης ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου

Το παπανδρεϊκό χρίσμα, ο Διαμαντίδης και η Κασιμάτη

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Για την επίσκεψη του προέδρου Γιώργου στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και τα μηνύματα κατά του φασισμού έχετε διαβάσει από χθες. Δημοκρατικά ευαισθητοποιημένος ο πρώην πρωθυπουργός έπραξε και αυτή τη φορά το καθήκον του.

Εκείνο που θέλω να σημειώσω εγω, ως μύστης ΠΑΣΟΚολόγος, είναι ότι στο πλευρό του ΓΑΠ ήταν ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Πρόκειται για τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Β΄ Πειραιά, είχε εκλεγεί στις εκλογές του Μαΐου του 2023 και μετά έχασε την έδρα τον Ιούνιο. Έκανε ένσταση (αυτός και ο Γλαβίνας στη Β΄ Θεσσαλονίκη) και την κέρδισε, αφού οι Σπαρτιάτες βουλευτές την έχασαν αλλά οι τρεις θέσεις έμειναν κενές. 

Αυτά για την ιστορία. Για το παρόν και το μέλλον, έχει σημασία ο συμβολισμός ενόψει και της φημολογούμενης προσχώρησης της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ. Η Κασιμάτη είναι βουλευτής Β΄ Πειραιά. Δηλαδή στην περιφέρεια του Διαμαντίδη.

Ωστόσο, τα όσα είχε πει για τον Παπανδρέου την περίοδο των μνημονίων δεν ξεχνιούνται. Ως εκ τούτου, ο Διαμαντίδης θα στηριχθεί από τους παπανδρεϊκούς όσο δεν πάει για να πάρει αυτός την έδρα. Και από χθες έλαβε το παπανδρεϊκό χρίσμα. 

