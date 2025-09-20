Το πιο γρήγορο... φτυάρι: Απίστευτος διεθνής διαγωνισμός νεκροθαφτών με σκάψιμο τάφων στην Ουγγαρία

Αλλού κάνουν διαγωνισμό κατάβασης με τεράστιους τροχούς τυροκομίας (Βρετανία), αλλού διαγωνίζονται ποιος θα μεταφέρει πιο γρήγορα τη σύζυγό του στην πλάτη (Εσθονία), αλλού επιδίδονται στον ντοματοπόλεμο (Ισπανία).

Όμως αυτό που γίνεται στην Ουγγαρία μάλλον έχει ξεπεράσει την έννοια του πρωτότυπου διαγωνισμού. Ο (διεθνής) διαγωνισμός σκαψίματος τάφων πραγματοποιείται από το 2016 (με εξαίρεση τις χρονιές του κόβιντ) και αν μη τι άλλο είναι μια (μακάβρια) διοργάνωση που κάνει το γύρο του κόσμου μέσω των social media.

Ομάδες νεκροθαφτών, που απαρτίζονται από δύο άτομα, έχουν ως στόχο να σκάψουν ένα λάκκο στο έδαφος γρήγορα και σωστά. Ο τάφος πρέπει να έχει συγκεκριμένες διαστάσεις (δύο μέτρα μήκος, 80 εκατοστά πλάτος και βάθος 1,6 μέτρα).



Υπάρχει επίσης χρονικό όριο, καθώς οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν το έργο μέσα σε δύο ώρες. Πρέπει ακόμη να ξαναβάλουν όλο το χώμα μέσα στις τρύπες που έσκαψαν και να το συμπιέσουν καλά, όπως θα έκαναν σε έναν τάφο για μια κηδεία.

Φέτος, πραγματοποιήθηκε ο 8ο Διαγωνισμός Νεκροθάφτη MTFE με καλοκαιρινό ήλιο και δροσερό αεράκι. Οι ομάδες έφτασαν στο πάρκο του νεκροταφείου της Κάτω Πόλης πριν από τις 8 το πρωί.

Με κλήρωση το σημείο σκαψίματος!

Μετά την εγγραφή, που ξεκίνησε στις 8 το πρωί, ακολούθησε η κλήρωση για τις θέσεις. Κανείς δεν μπορούσε να ξέρει τι είδους έδαφος θα καλούνταν να σκάψει. Στις 9 η ώρα άρχισε το σκάψιμο του συμπαγούς, χλοώδους εδάφους. Οι αρχηγοί των ομάδων, οι συνάδελφοι και τα μέλη των οικογενειών ενθάρρυναν τους εξαντλημένους διαγωνιζόμενους ή τους έδιναν συμβουλές.

Χρειάστηκε μιάμιση ώρα για να αναγγείλει η πρώτη ομάδα ότι ο τάφος της ήταν έτοιμος και να τρέξει στο μέλος της κριτικής επιτροπής που κρατούσε το χρόνο για να δείξει ότι ήταν η γρηγορότερη. Αρκετοί τα κατάφερναν μέσα στο χρονικό όριο των δύο ωρών, όμως το χρονικό αποτέλεσμα δεν είναι το μόνο κριτήριο για τη διαμόρφωση της κατάταξης.

Οι νικητές και η κατάταξη δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Ουγγρικής Ένωσης Διαχειριστών και Λειτουργών Νεκροταφείων. Για την... ιστορία, φέτος, στην πρώτη θέση βρέθηκε το δίδυμο László Kiss και Róbert Nagy με χρόνο 1:33.20, στην δεύτερη οι Gyula Herceg και Zoltán Hamar (1:37.30) και στην τρίτη οι János Rácz και Mihály Tóth (1:53.55).