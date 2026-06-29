Το «πολιτισμένο» τηλεφώνημα Φάμελλου - Μαριλίζας πριν το «αντίο»

Το «αντίο» της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μια «ακόμη αποχώρηση». Γιατί η έμπειρη Μαριλίζα ξέρει τι σημαίνει timing στην πολιτική.

Έμαθα από τον άνθρωπο μου - που συμπονά τους συριζαίους - ότι λίγα λεπτά πριν κάνει την ανάρτησή - δήλωση, η κ. Ξενογιαννακοπούλου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο.

Μια επικοινωνία που έγινε σε καλό και πολιτισμένο κλίμα καθώς η επιχειρηματολογία που παρουσίασε στον κ. Φάμελλο δεν συνάντησε κανέναν αντίλογο. Το αντίθετο.

Η φθορά είναι δεδομένη και τα περιθώρια επιλογών ελάχιστα για όλους όσοι πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιπαρατεθεί με τον Αλέξη Τσίπρα.

Άνθρωποι που παρακολουθούν από κοντά τα όσα δραματικά εξελίσσονται πέριξ της Κουμουνδούρου, μετά από την αποχώρηση της κ. Ξενογιαννακοπούλου, θυμήθηκαν και μου μετέφεραν το εξής:

Στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή η ίδια είχε προτείνει να μην υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές - ψηφοδέλτιο που επί της ουσίας θα είναι αντιπαραθετικό με εκείνο της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα. Πρόταση, που φυσικά, δεν πέρασε από το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο.



