Το ραντεβού Φλωρίδη-Κοβέσι, το «τεμάχισμα» των δικογραφιών και τα 3 νέα πρόσωπα στην Ευρωεισαγγελία

Θετικό πρόσημο είχε, όπως πληροφορείται η στήλη, το πολυαναμενόμενο υπό το φως και των πρόσφατων εξελίξεων στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ ραντεβού του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι .

Αυτά σε γενικές γραμμές γιατί ορισμένες πτυχές της χθεσινής συνάντησης έχουν τη δική τους σημασία. Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, o εορτάζων σήμερα Γιώργος Φλωρίδης επεσήμανε στην κα Κοβέσι – σε συνέχεια των προβληματισμών, που εξέφρασε δημοσίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης – ότι οι υποθέσεις θα πρέπει να διερευνώνται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, ότι θα πρέπει να προστατεύεται το απόρρητο των ερευνών και ότι οι υποθέσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ενιαία και όχι τμηματικά ή αποσπασματικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ρουμάνα Εισαγγελέας υπερθεμάτισε ως προς την ανάγκη να διερευνώνται τάχιστα οι όποιες υποθέσεις, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν ευθύνεται η Ευρωπαική Εισαγγελία για τις πάμπολλες και επίμονες διαρροές, που προηγήθηκαν της διαβίβασης στη Βουλή των νέων δικογραφιών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εντύπωση προκάλεσε ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κα Κοβέσι απέφυγε να τοποθετηθεί στον προβληματισμό, που εξέφρασε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι οι υποθέσεις δεν θα πρέπει να «τεμαχίζονται» σε ξεχωριστές δικογραφίες αλλά να αντιμετωπίζονται ενιαία. Στον αντίποδα, αρμόδια πηγή του Υπουργείου Δικαιοσύνης επισημαίνει στη στήλη ότι τα αιτήματα της Ευρωπαικής Εισαγγελίας προς το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά την τελευταία συνάντηση Φλωρίδη – Κοβέσι ικανοποιήθηκαν στο έπακρο.

Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν κατά 3 οι Εισαγγελείς στο ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαικής Εισαγγελίας με το σύνολο τους πλέον να φθάνει τους 13, η οποία και είναι η καλύτερη αναλογία ως προς τον πληθυσμό μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαικής Ένωσης. Επίσης, διευθετήθηκαν και μισθολογικά ζητήματα των υπαλλήλων στην Ευρωπαική Εισαγγελία, ενώ αναμένεται και η ίδρυση Διεύθυνσης στο ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαικής Εισαγγελίας.