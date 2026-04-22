Φλωρίδης: Έρχεται ρύθμιση για «δίκες εξπρές» - Πρόεδρος ΣτΕ: Σάκος του μποξ η Δικαιοσύνη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ανέφερε ότι μέσα στο επόμενο 15μερο θα κατατεθεί στην Βουλή νομοθετική ρύθμιση η οποία θα προβλέπει την επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών για τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία τα ονόματα των οποίων εμπλέκονται σε δικογραφίες, όπως είναι η περίπτωση των πρώην υπουργών και βουλευτών που ήρθη η ασυλία τους καθώς φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακόμη, ο κ. Φλωρίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου Ιωάννας Μάνδρου η οποία συντόνιζε το πάνελ, ανέφερε ότι κατά την σημερινή συνάντησή του με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, στο υπουργείο Δικαιοσύνης, την ενημέρωσε για τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης - πρωτοβουλία που όπως είπε, έγινε αποδεκτή από την κυρία Κοβέσι, η οποία από την πλευρά της δήλωσε ότι αν έχει κάποια πρόταση για το θέμα αυτό, θα την θέσει υπόψη της ελληνικής κυβέρνησης.

Ερωτηθείς ο κ. Φλωρίδης για το αν η κυρία Κοβέσι επανέλαβε την πάγια θέση της, ότι το ελληνικό Σύνταγμα «δένει τα χέρια» των εισαγγελικών αρχών σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των πολιτικών, ο υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε ότι στη μεταξύ τους συνάντηση «κάτι τέτοιο δεν ετέθη». Συμπλήρωσε μάλιστα, ότι ένα τέτοιο ζήτημα «δεν μπορούσε να τεθεί», καθώς η αναθεώρηση συνταγματικών διατάξεων κυρίαρχων κρατών, εκφεύγει πλήρως των αρμοδιοτήτων της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ακόμη, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στο ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων που υπηρετούν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, δηλαδή της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη, λέγοντας ότι η αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης είναι αδιαμφισβήτητη.

Επίσης, ο κ. Φλωρίδης απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τον αν ο 'Αρειος Πάγος έχει αρμοδιότητα για την ανανέωση ή μη, της θητείας των Ελλήνων ενταταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων, καθώς αυτή έχει ήδη ανανεωθεί από πλευράς του κολεγίου της ευρωπαικής εισαγγελίας, απάντησε ότι η αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου είναι δεδομένη και πρόσθεσε ότι η αρμοδιότητα αυτή έχει αναγνωριστεί και από την κ. Κοβέσι, αφού η ίδια απέστειλε σχετική επιστολή στο ανώτατο δικαστήριο, αλλά και οι τρεις εισαγγελείς που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ήδη έχουν υποβάλλει σχετικές αιτήσεις για να κριθεί η ανανέωση της θητείας τους από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.

Πρόεδρος ΣτΕ: «Είμαστε σάκος του μποξ»



Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλης Πικραμένος, αναγνωρίζοντας ότι στη χώρα μας η δικαιοσύνη εργαλιοποιείται, αναφέρθηκε στις επιθέσεις που δέχεται η Δικαιοσύνη από πολιτικούς χώρους κατ' επιλογή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «είμαστε σάκος του μποξ».

Ακόμη, ο κ. Πικραμένος ανέφερε ότι «η Δικαιοσύνη χρησιμοποιείται από όλους τους πολιτικούς ως εργαλείο πολιτικής», και προσέθεσε ότι «η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πολιτικός παίκτης, παρά το γεγονός ότι ενέργειες και αποφάσεις της παράγουν πολιτικές συνέπειες».

Αναφερόμενος στο κλίμα τοξικότητας των fake news, ο κ. Πικραμένος είπε ότι η Δικαιοσύνη «δεν μπορεί να γίνει δημόσιος συνομιλητής του κάθε ενός», αλλά και αν ακόμα μπορούσε, αυτό δεν θα είχε αποτέλεσμα γιατί «η τελευταία λέξη πάντα ανήκει στούς άλλους».

Ακόμη, ερωτηθείς για το τι πιστεύει για τους δικαστές που αφυπηρετούν, καθώς υπάρχουν πολιτικές προτάσεις για απαγόρευση της ανάληψης καθηκόντων μετά την συνταξιοδότησή τους, ο πρόεδρος του ΣτΕ απάντησε ότι δεν είναι σωστό «το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας», όπως το χαρακτήρισε και συμπλήρωσε ότι καλό θα ήταν οι αφυπηρετήσαντες να αξιοποιούνται - γιατί αυτό είναι αναγκαίο - αλλά τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την αφυπηρέτησή τους.

Πρόεδρος Αρείου Πάγου: Υπάρχουν παθογένειες με υπαιτιότητα δικαστικών λειτουργών



Η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρόεδρος της ομάδας εργασίας οργάνωσης της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ το 2027, Ιωάννα Κλάπα, ανέφερε ότι η Δικαιοσύνη στη χώρα μας απονέμεται «με τις υψηλότερες εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστών πανευρωπαϊκά», ενώ αναγνώρισε ότι υπάρχουν «παθογενείς καταστάσεις σε αρκετές περιπτώσεις με υπαιτιότητα δικαστικών λειτουργών», γεγονός που οδήγησε, όπως είπε χαρακτηριστικά, στην εντατικοποίηση των εσωτερικών ελέγχων και στην «οριστική παύση 50 δικαστικών» από την πειθαρχική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ενώ σε άλλες πολλές περιπτώσεις επιβλήθηκαν σε δικαστές και εισαγγελείς, «σοβαρές περικοπές των αποδοχών τους».

Σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών και στη διαχείριση της από πολιτικής σκοπιάς, η κ. Κλάπα άσκησε κριτική σε εξωδικαστικούς, όπως τους ονόμασε παράγοντες, σημειώνοντας, ότι η διογκωμένη δυσπιστία σε βάρος της Δικαιοσύνης οφείλεται αποκλειστικά σε δικηγόρους και πολιτικούς, οι οποίοι «για την εξυπηρέτηση δικών τους εξωδικαστικών και πολιτικών συμφερόντων, καθώς εκμεταλλεύονται το θυμικό των πολιτών και τον πόνο των συγγενών των θυμάτων, προσπάθησαν και προσπαθούν να παρακωλύσουν τις διαδικασίες».

Σε άλλο σημείο, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου ανέφερε ότι «διασύρουν την Δικαιοσύνη με εύπεπτα ψεύδη, μυθεύματα, φαντασιακές αντιλήψεις και θεωρίες συνωμοσίας» και προσέθεσε ότι «οι δικαστές δεν χειραγωγούνται παρά την προσπάθεια πάρα πολλών». Παράλληλα, η κ. Κλάπα υπεραμύνθηκε του ισχύοντος συστήματος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «έχει αποδώσει θετικά επί 50 και πλέον χρόνια που έχει εφαρμοστεί και δεν χρειάζεται να αλλάξει», ενώ επισήμανε την «αθλιότητα» των συμπεριφορών σε βάρος των δικαστών, λέγοντας ότι υπάρχουν Δικηγορικοί Σύλλογοι «που κοιτούν αμήχανα» μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα, χωρίς να κινούνται και να λαμβάνουν μέτρα.

Τέλος, στην πρόταση για ενδεχόμενη αλλαγή στο σύστημα επιλογής της Δικαιοσύνης, η κ. Κλάπα ανέφερε ότι με τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές σύμφωνα με τις οποίες μετέχει της επιλογής γνωμοδοτικά η Βουλή και η ίδια η Δικαιοσύνη με προεπιλογή των δικαστών και εισαγγελέων, το ισχύον σύστημα είναι επαρκές.