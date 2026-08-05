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Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του «Σόι σου» έχει ξεκινήσει και οι πρώτες πληροφορίες για τη νέα σεζόν έχουν ήδη φουντώσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Μέσα από σύντομα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, οι πρωταγωνιστές της σειράς αποκάλυψαν μικρές αλλά χαρακτηριστικές λεπτομέρειες για όσα πρόκειται να δούμε στα νέα επεισόδια.

Το μόνο σίγουρο είναι πως οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι επιστρέφουν με νέες ισορροπίες, απρόσμενες εξελίξεις και αρκετές εκπλήξεις.

Η Αλεξάνδρα... αλλάζει συνήθειες;

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου άφησε να εννοηθεί ότι η Αλεξάνδρα θα εμφανιστεί διαφορετική, τουλάχιστον... στην κουζίνα.

«Ούτε σμέουρα, ούτε κράνμπερι, ούτε χώμα μαϊντανού! Ωραίες ελληνικές συνταγές… η Αλεξάνδρα θα αλλάξει», λέει με χιούμορ, πριν συμπληρώσει όλο νόημα:

«Το πιστεύετε εσείς αυτό;»

Η ατάκα της δείχνει πως οι τηλεθεατές μάλλον δεν πρέπει να περιμένουν ότι η ηρωίδα θα αλλάξει τόσο εύκολα τον χαρακτήρα της.

Ένα νέο πρόσωπο φέρνει αναστάτωση

Εξελίξεις αναμένονται και στην οικογένεια του Σάββα.

Οι νεότερες πρωταγωνίστριες αποκάλυψαν ότι ένα νέο πρόσωπο θα μπει στην ιστορία, προκαλώντας αλλαγές στις ισορροπίες.

«Θα δούμε λίγο διαφορετικό μπαμπά Σάββα, θα τον αναστατώσουμε λίγο στην αρχή, φέρνουμε μια ακόμα παρουσία», ανέφερε η Βάσια Γκολφινοπούλου, ενώ οι πρώτες εικασίες στα social media έχουν ήδη ξεκινήσει για τον ρόλο που θα παίξει ο νέος χαρακτήρας.

Ένα μυστικό αλλάζει τα δεδομένα για τον Μιχάλη

Αινιγματικός εμφανίστηκε και ο Γιάννης Δρακόπουλος, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκαλυφθούν μυστικά που θα επηρεάσουν τον Μιχάλη.

Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, έκανε λόγο για εξελίξεις που θα δώσουν νέα διάσταση στον ήρωά του, αφήνοντας το κοινό να περιμένει με αγωνία όσα θα ακολουθήσουν.

Η επιστροφή που περίμεναν οι τηλεθεατές

Το «Σόι σου» επιστρέφει το φθινόπωρο στον Alpha, διατηρώντας όλα εκείνα τα στοιχεία που το έκαναν μία από τις πιο αγαπημένες οικογενειακές κωμωδίες της ελληνικής τηλεόρασης.

Χιούμορ, οικογενειακές κόντρες, παρεξηγήσεις, συγκίνηση και νέες ανατροπές συνθέτουν το σκηνικό της νέας σεζόν, η οποία, όπως δείχνουν οι πρώτες αποκαλύψεις των πρωταγωνιστών, αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.