Το «θερμό» τετ-α-τετ Φάμελλου – Παππά σε 90 δευτερόλεπτα

Μόλις 1,5 λεπτό. Τόσο χρειάστηκε για να γραφτεί ένας ακόμα «κομματικός» διάλογος στην προεκλογική –και βαθιά διχασμένη– καθημερινότητα του ΣΥΡΙΖΑ.

Λίγο πριν ανοίξουν οι πόρτες της κρίσιμης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Σωκράτης Φάμελλος φώναξε στο γραφείο του τον Νίκο Παππά για μια ενημέρωση που μόνο τυπική δεν ήταν.

Χωρίς περιστροφές και σε απόλυτα κοφτό ύφος, ο πρόεδρος της ΚΟ του ανακοίνωσε τις ριζικές αλλαγές που σχεδιάζει στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής δομής. Ο κ. Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης αντικαθίσταται από τη θέση του, ενώ του είπε πως οι δομικές αλλαγές περιλαμβάνουν και τη δική του αντικατάσταση.



Η απάντηση του Νίκου Παππά ήταν κοφτή και άμεση: «Ουδείς αναντικατάστατος» απάντησε.

Στενοί συνεργάτες του Νίκου Παπά λένε πως ο ;iδιος «Θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να επανακτήσει στον ΣΥΡΙΖΑ, συνοχή, σοβαρότητα και λογική. Για να αναστραφεί η δημοσκοπική καθίζηση».



Η σύντομη αυτή συνάντηση των 90 δευτερολέπτων συμπυκνώνει όλο το κλίμα που επικρατεί στην Κουμουνδούρου: στρατόπεδα που έχουν χαράξει ξεκάθαρες γραμμές άμυνας και επίθεσης, ξαφνικές «καρατομήσεις» και μια διάχυτη βεβαιότητα ότι οι ισορροπίες στο κόμμα δεν ανατρέπονται απλώς, αλλά ξαναγράφονται από το μηδέν.