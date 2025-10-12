Η Γη γίνεται πιο σκοτεινή στο Βόρειο Ημισφαίριο - Καμπανάκι των ειδικών για το κλίμα

Από την ανάλυση δορυφορικών μετρήσεων προκύπτει ότι η Γη σκοτεινιάζει και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κλίμα. Τα δεδομένα των τελευταίων δύο δεκαετιών δείχνουν ότι το Βόρειο Ημισφαίριο απορροφά περισσότερη ηλιακή ενέργεια σε σχέση με το Νότιο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητά του να αντανακλά το φως πίσω στο διάστημα. Αν και η διαφορά ακούγεται μικρή, έχει επαρκή σημασία για να επηρεάσει το παγκόσμιο κλίμα και τα μοτίβα των ανέμων και των θαλάσσιων ρευμάτων.

Το Βόρειο Ημισφαίριο σκοτεινιάζει

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News η αύξηση της απορρόφησης ηλιακής ενέργειας στο Βόρειο Ημισφαίριο συνδέεται με το λιώσιμο των παγετώνων και τη μείωση της χιονοκάλυψης, που αφήνουν εκτεθειμένες επιφάνειες ξηράς και θάλασσας. Επιπλέον, η μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, που παλιότερα σκέπαζαν τις βιομηχανικές περιοχές και αντανακλούσαν το φως, σημαίνει ότι λιγότερη ηλιακή ενέργεια απορρίπτεται πίσω στο διάστημα. Στο Νότο, φυσικά φαινόμενα όπως οι μεγάλες πυρκαγιές στην Αυστραλία ή η ηφαιστειακή δραστηριότητα στον Ειρηνικό έχουν προσωρινά αυξήσει τη διασπορά φωτός, αλλά δεν αντισταθμίζουν τις αλλαγές στο βορρά.

Οι επιστήμονες, των οποίων η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό PNAS: Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, διαπιστώνουν επίσης ότι τα σύννεφα και η υγρασία δεν αντισταθμίζουν πλήρως τις μεταβολές. Κάποιες περιοχές βλέπουν λιγότερα σύννεφα, άλλες περισσότερα, αλλά συνολικά η αύξηση της απορρόφησης στον βορρά δεν εξισορροπείται. Αυτό καταρρίπτει την παραδοσιακή υπόθεση ότι το κλίμα του πλανήτη αυτορυθμίζεται. Όταν το Βόρειο Ημισφαίριο συσσωρεύει περισσότερη θερμότητα, η κυκλοφορία αέρα και θαλασσών που μεταφέρει τη θερμότητα αλλάζει, επηρεάζοντας καιρικά φαινόμενα και θερμοκρασίες.

Έντονα και παρατεταμένα καλοκαίρια - Τήξη των πάγων

Η επιπλέον ενέργεια που απορροφά η Γη, περίπου 0,21 watts ανά τετραγωνικό μέτρο ανά δεκαετία, φαίνεται μικρή αλλά αρκεί για να ενισχύσει τις τάσεις υπερθέρμανσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη αυτό μπορεί να σημαίνει πιο έντονα και παρατεταμένα καλοκαίρια, ενώ η τήξη των πάγων και η ανακατάταξη των ανέμων επιτείνουν τη θέρμανση των περιοχών αυτών. Οι αλλαγές είναι αργές, αλλά με τον καιρό συσσωρεύονται και δημιουργούν δυναμικές ανατροφοδότησης που εντείνουν την κλιματική κρίση.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η υπερθέρμανση δεν θα είναι ομοιόμορφη. Οι περιοχές με μεγαλύτερη βιομηχανία και πληθυσμό, όπως η Βόρεια Αμερική, η Ευρώπη και η Ασία, ενδέχεται να βιώσουν μεγαλύτερη αύξηση θερμοκρασιών και μετακινήσεις ακραίων καιρικών φαινομένων. Για τους επιστήμονες, η πρόκληση είναι να συνεχιστεί η δορυφορική παρακολούθηση, να ενσωματωθούν τα δεδομένα στα μοντέλα πρόβλεψης και να κατανοηθεί αν πρόκειται για προσωρινή ασυμμετρία ή μακροπρόθεσμη αλλαγή στον πλανήτη.