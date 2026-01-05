Το υπερβολικό λίπος στην κοιλιά συνδέεται με ημικρανίες, λέει μελέτη

Η ημικρανία δεν είναι απλώς ένας έντονος πονοκέφαλος, αλλά μια νευρολογική διαταραχή που μπορεί να διαταράσσει την καθημερινότητα, την εργασία και την κοινωνική ζωή. Αν και η κληρονομικότητα παίζει βασικό ρόλο, οι γιατροί γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι ο τρόπος ζωής και άλλοι παράγοντες υγείας μπορούν να επηρεάσουν το αν και πότε θα εμφανιστεί. Η νέα μεγάλη μελέτη έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ, επισημαίνοντας ότι το σωματικό βάρος και κυρίως το πού συσσωρεύεται το λίπος μπορεί να έχει σημασία.

Μέχρι σήμερα, πολλές έρευνες έδειχναν ότι η παχυσαρκία μπορεί να επιδεινώσει τις κρίσεις σε άτομα που ήδη έχουν ημικρανίες. Αυτό που δεν ήταν ξεκάθαρο ήταν αν η παχυσαρκία μπορεί να συμβάλει και στην αρχική εμφάνιση της πάθησης σε ανθρώπους χωρίς προηγούμενο ιστορικό. Οι περισσότερες παλαιότερες μελέτες βασίζονταν σε δεδομένα μιας χρονικής στιγμής, κάτι που δεν επιτρέπει να φανεί ποιο έρχεται πρώτο, το βάρος ή οι πονοκέφαλοι.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost για να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από το εθνικό σύστημα ασφάλισης της Νότιας Κορέας, το οποίο καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό. Εστίασαν σε νεαρούς ενήλικες, μια ηλικιακή ομάδα όπου οι ημικρανίες συχνά κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση και όπου οι αλλαγές στο βάρος είναι επίσης συχνές.

Το μέγεθος της μελέτης είναι εντυπωσιακό, γι’ αυτό και αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Αξιοποιήθηκαν στοιχεία από εκατομμύρια άτομα, αφού πρώτα αποκλείστηκαν όσοι είχαν ήδη διαγνωστεί με ημικρανία ή είχαν ελλιπή δεδομένα. Η παρακολούθηση των συμμετεχόντων ήταν μακροχρόνια, επιτρέποντας στους επιστήμονες να καταγράψουν νέες διαγνώσεις, αλλά και να δουν πώς οι αλλαγές στο σώμα συνδέονται με την εμφάνιση της νόσου με την πάροδο του χρόνου.

Γιατί οι επιστήμονες κοίταξαν τη μέση και όχι μόνο το βάρος

Κατά τις εξετάσεις υγείας, οι ερευνητές δεν περιορίστηκαν μόνο στο βάρος και το ύψος. Μέτρησαν και την περίμετρο της μέσης, έναν δείκτη που δείχνει πόσο λίπος συγκεντρώνεται στην κοιλιακή χώρα. Αυτή η λεπτομέρεια αποδείχθηκε κρίσιμη, γιατί επέτρεψε να ξεχωρίσει η γενική παχυσαρκία από την κοιλιακή, η οποία συνδέεται με διαφορετικές βιολογικές διεργασίες και κινδύνους για την υγεία.

Τι έδειξαν τα δεδομένα από εκατομμύρια νέους ενήλικες

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο αυξάνεται το βάρος, αυξάνεται και η πιθανότητα διάγνωσης με ημικρανία. Ωστόσο, η εικόνα έγινε πιο ξεκάθαρη όταν οι επιστήμονες εστίασαν ειδικά στη μέση. Η αύξηση της περιφέρειας της μέσης συνδέθηκε σταθερά με μεγαλύτερο κίνδυνο, ανεξάρτητα από το συνολικό βάρος. Με απλά λόγια, το πού αποθηκεύεται το λίπος φάνηκε πιο σημαντικό από τον αριθμό στη ζυγαριά.

Όταν οι αναλύσεις έλαβαν υπόψη τόσο το βάρος όσο και την περίμετρο της μέσης, ο ρόλος της κοιλιακής παχυσαρκίας παρέμεινε ισχυρός. Αντίθετα, η σύνδεση της ημικρανίας με τον γενικό δείκτη μάζας σώματος εξασθένησε. Αυτό δείχνει ότι το λίπος γύρω από τα εσωτερικά όργανα μπορεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι αυτό το είδος λίπους είναι πιο «δραστήριο» και επιδρά στο σώμα με διαφορετικό τρόπο.

Μια πιθανή εξήγηση βρίσκεται στη φλεγμονή. Το κοιλιακό λίπος παράγει ουσίες που ενισχύουν τη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού. Αυτή η χρόνια, χαμηλού βαθμού φλεγμονή μπορεί να επηρεάζει το νευρικό σύστημα και να μειώνει το όριο για την εμφάνιση ημικρανιών. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η σχέση αυτή είναι πιο έντονη σε νεότερους ενήλικες και σε άτομα με συγκεκριμένες συνήθειες, όπως την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ.

Παρά τους περιορισμούς της μελέτης, όπως το ότι καταγράφηκαν μόνο όσοι ζήτησαν ιατρική βοήθεια, τα ευρήματα στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: η διατήρηση υγιούς σωματικής σύστασης πιθανότατα παίζει ρόλο όχι μόνο στη γενική υγεία, αλλά και στην πρόληψη της ημικρανίας. Επομένως, οι γιατροί δεν πρέπει να κοιτούν μόνο το βάρος, αλλά και την κατανομή του λίπους, ειδικά σε νεότερους ανθρώπους.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό Neurology.