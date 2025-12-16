Πέντε απλοί τρόποι για να μειώσεις και τελικά να κόψεις τη ζάχαρη

Συνήθως όταν ακούμε «ζάχαρη», σκεφτόμαστε την κρυσταλλική, επιτραπέζια ζάχαρη που προσθέτουμε στον καφέ ή στα γλυκά. Οι ειδικοί όμως αναφέρονται στη ζάχαρη ως ομάδα μορίων που ονομάζονται απλοί υδατάνθρακες ή απλά σάκχαρα. Οι υδατάνθρακες που καταναλώνουμε χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό των απλών σακχάρων που περιέχουν. Οι απλοί υδατάνθρακες διακρίνονται σε μονοσακχαρίτες, όπως γλυκόζη, φρουκτόζη και γαλακτόζη, και σε δισακχαρίτες, όπως σακχαρόζη και λακτόζη.

Δες πέντε πρακτικούς τρόπους για να μειώσεις και να κόψεις τη ζάχαρη στην καθημερινότητά σου.

