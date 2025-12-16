Breaking news icon BREAKING
NEWS

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Σε εξέλιξη η συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενάντια στον νέο προϋπολογισμό

Υγεία ζάχαρη Διαβήτης Παχυσαρκία

Πέντε απλοί τρόποι για να μειώσεις και τελικά να κόψεις τη ζάχαρη

Ακόμα και τα φυσικά σάκχαρα χρειάζονται περιορισμό.

Unsplash
Unsplash
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συνήθως όταν ακούμε «ζάχαρη», σκεφτόμαστε την κρυσταλλική, επιτραπέζια ζάχαρη που προσθέτουμε στον καφέ ή στα γλυκά. Οι ειδικοί όμως αναφέρονται στη ζάχαρη ως ομάδα μορίων που ονομάζονται απλοί υδατάνθρακες ή απλά σάκχαρα. Οι υδατάνθρακες που καταναλώνουμε χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό των απλών σακχάρων που περιέχουν. Οι απλοί υδατάνθρακες διακρίνονται σε μονοσακχαρίτες, όπως γλυκόζη, φρουκτόζη και γαλακτόζη, και σε δισακχαρίτες, όπως σακχαρόζη και λακτόζη.

Δες πέντε πρακτικούς τρόπους για να μειώσεις και να κόψεις τη ζάχαρη στην καθημερινότητά σου.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Υγεία ζάχαρη Διαβήτης Παχυσαρκία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader