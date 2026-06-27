Τόλης Παπαδημητρίου: «Είμαι ισχυρογνώμων και εγωκεντρικός. Κουβαλάω ένα ατίθασο παιδί μέσα μου»

Η Αθηναΐδα Νέγκα συνάντησε στο «Καλύτερα Αργά» τον Τόλη Παπαδημητρίου, που αναπολώντας στιγμές από την παιδική του ηλικία θυμήθηκε ένα περιστατικό που είχε συμβεί με την μητέρα του.

«Όταν ήμουν παιδί, σε ηλικία 2- 3 ετών, είχα τραβήξει στη μαμά μου τόσο πολύ το σκουλαρίκι της, που της έσκισα όλο το αυτί... όλος ο λοβός είναι σκισμένος. Ήμουν άτακτο παιδί. Και στην εφηβεία ήμουν «πανκιό». Μου ταίριαζε πολύ όλη αυτή η αντίδραση. Μετά κατάλαβα γρήγορα ότι δεν έχει αντικείμενο όλο αυτό. Αντιδρούσα σε τι; Έλεγα π.χ στους γονείς μου «είστε δημόσιοι υπάλληλοι», ε και τί; Εκπαιδευτικοί ήταν οι άνθρωποι. Στα θεωρητικά μαθήματα ήμουν πολύ καλός στο σχολείο» εξήγησε.

Και συνέχισε μιλώντας για τον χαρακτήρα του όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. «Είμαι ισχυρογνώμων και εγωκεντρικός πάρα πολύ. Δεν ακούω τον άλλον τι μου λέει και επιμένω στη γνώμη μου. Το παιδί που κουβαλάω, πολλές φορές είναι ατίθασο. Αυτό το παιδί, στη δουλειά μου, λειτουργεί ωραία γιατί με κάνει να δουλεύω με αφοσίωση, με φαντασία, με κέφι. Σε μια προσωπική όμως σχέση, είτε είναι φιλική, είτε ερωτική, είτε οικογενειακή, υπάρχει πρόβλημα γιατί είμαι 36 ετών και δεν μπορεί να κάνω σαν παιδί. Πρέπει να κοιτάζω ως ενήλικας τα πράγματα. Όταν θέλω να μου δώσουν σημασία και προσοχή φέρομαι σαν παιδί».

Το ότι κάποιοι ασχολούνται με την προσωπική του ζωή δεν τον ενοχλεί ιδιαίτερα, αρκεί να μην ξεπερνώνται τα όρια. «Δεν μου λέει κάτι το ότι κάποιοι ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή. Αν αυτό υπερβεί την ιδιότητά μου θα έχω πρόβλημα, αλλά η ιδιότητά μου έχει περισσότερο βάρος από αυτό. Αν με ενοχλήσει θα το πω, αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν έχει γίνει κάτι που νομίζω ότι παρεμβαίνει. Νομίζω ότι δεν απασχολεί κανέναν. Ενστικτωδώς έχουμε όμως μια περιέργεια να μάθουμε τι κάνει ο άλλος σπίτι του» δήλωσε.